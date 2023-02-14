萬物飛漲讓溫暖不再，面對「漲聲」蔡英文徹底認輸，民眾則對日子生活感到憂心重重。若「平抑」成效再不加把勁，恐年輕人會再給蔡政府一個教訓。這幾年物價和房價漲得誇張，早已讓全民怨聲載道，豈能靠「稅收超徵」發點現金，就能弭平全民不滿情緒？

蔡英文2012年1月5日在臉書曾感性喊話，這4年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？你找到你要找的工作了嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累，再4年你受得了嗎？給自己一個改變的機會，給蔡英文一個改變台灣的機會。如今看來所託非人，越改越差的倒退，全民難以接受。

主計總處剛公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04%，連續3年都接近或超過2%，更創半年新高點。高物價確實對許多人造成了困擾，特別是對於那些收入不高的人來說。物價上漲使生活成本增加，許多人難以負擔基本生活開支而感到痛苦，更不要幻想買房。

看看台灣房價是已發展國家中最高的之一，而工資卻是已開發國家中最低之一，這解釋了為什麼台灣的房子變得如此難以負擔。房貸壓力更是讓年輕人不敢生孩子，進而讓少子化成為巨大危機。

蔡英文元旦發表新年談話，提到「還稅於民」，把發現金當政績，還敢自豪針對3800億的財政餘裕，提出運用4部曲，問題是沒人相信蔡英文會未雨綢繆把錢都花在刀口上。

追根究底來看，蔡政府「平抑」作法治標不治本。根據研究2022台灣房價所得比高達19.73倍，全球排名第18名，專家警示就是指一個家庭平均要不吃不喝19.73年，才能買得起一間房子。到底是協助青年購屋，還是讓青年揹房貸陷入萬劫不復？民進黨怎對得起當年承諾的「居住正義」？

現在面對「漲聲」難擋，蔡政府態度擺爛，民眾生活早就因成本劇增壓到快崩潰，加薪速度根本趕不上漲價幅度。難道蔡政府是用這樣施政表現證明「愛台」？（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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