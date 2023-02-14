被地方大選狂勝沖昏了頭，導致來年總統大選表現荒腔走板的歷史，四年前的國民黨已經走過，如今似有幾分重蹈覆轍的氛圍襲來，直教絕大多數的非綠支持者心中隱隱作痛。

讀史可以明智知興替。大明王朝在大廈將傾之際，內部仍不忘爭權奪利而加速亡國。崇禎死後的大明，本有數次契機得以撥亂反正匡復江山。然而在陪都南京的廟堂上，群臣想的不是如何反清復明，而是如何延續明末黨爭，琢磨推舉派系可以控制的皇帝人選，接著黨同伐異打壓異己，乃至於「借虜平寇」與滿清合作的荒唐政策也可登上大堂。

彼時的南明江山，正是被閹黨、東林黨以及江南的地方軍閥派系共同整垮，皇帝人選的爭執問題成為派系鬥爭的縮影。先是福、潞兩王之爭，再有唐、魯兩王之爭，接著唐、桂兩王之爭。期間內部大動干戈攻伐不斷，不待滿清動手，南明自己人就已「打好打滿」。親痛仇快的結果，是南明不過短短十餘年就消失在歷史舞台上。

歷史若非如實重現，往往也將類似再現。且不論誰是藍營的崇禎帝2.0，將上述南明爭帝的人選組合套用近年的藍營，韓、郭之爭是已經發生的慘痛教訓，如今郭、侯之爭隱然成勢。造成江山易手的箇中原因，是否也將複製南明與2020故事，有待藍營檯面諸君以史為鑑，切莫以私害公奉送綠營大好江山。

當前國人正憂患於島內經濟衰退頹勢之中，年輕人們蒙上被兩岸政治失和拱上戰場的焦慮陰影，綠營執政弊端屢屢觸動民怨。藍營有志大位者應當加速整合不滿執政的在野民氣，共推符合全民利益的總統人選。否則等不到藍天再現便罷，藍營變成南明2.0的明天將很快到來。（作者為自由撰稿者）

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