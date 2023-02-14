陸委會14日宣布，自2月20日起開放港澳居民來台自由行，但陸客自由行仍未開放。陸委會表示這是因為港澳疫情狀況相對大陸較為透明開放。在阻攔大陸弔唁團來台弔唁星雲大師，遭輿論批評後，陸委會似乎正迂迴朝向迎接兩岸後疫情時代、恢復民間常態交流做暖身；然而，縱使蔡總統、民進黨主席賴清德都說希望緩和兩岸對立，但黨機器和綠媒仍無法拋棄「抗中情結」，網軍更是逢中必反，結果仍會擠壓民進黨兩岸政策可能的操作空間；如果民進黨拒絕更務實面對兩岸情勢，終究走不出和對岸的零和對抗。

陸委會放寬港澳居民來台自由行，但不開放陸客。可是交通部長王國材日前卻表態歡迎陸客來台。陸委會則回應，陸方在2019年8月片面暫停陸客來台自由行的障礙仍然存在，大陸今年1月8日公布境外旅遊試點的20個國家也沒有包括台灣；因此，何時開放陸客自由行，從目前情勢看，民進黨黨政高層恐怕是心有餘、力不足。

從防疫的角度看，開放港澳自由行卻不開放陸客是站不住腳的。大陸與港、澳自2月6日起就恢復全面通關，無需新冠核酸檢測就能入境。既然陸港澳都可自由交流了，陸委會只開放港澳居民來台，不開放陸客自由行，邏輯上不通，顯然蔡政府更多是居於政治考量，萬一我方主動開放但大陸卻不回應，則陸委會必定被綠營K得滿頭包。

日前陸委會以大陸弔唁星雲代表團未循兩岸業務聯繫機制申請為由，不准相關官員入境，此舉明顯對蔡總統元旦演說提及大陸疫情時說，「基於人道關懷立場，願提供必要協助」的說法，打了一個耳光。

面對金門縣長陳福海等在會見國台辦主任宋濤後，大陸宣布解除63家台灣企業輸陸禁令；國民黨副主席夏立言堪稱成功的大陸行，陸委會先是放話「未經授權不得協商涉公權力事項」，繼之黨政機器和綠媒網軍同步抹紅，抨擊國民黨矮化主權、密室協商。問題是，鄭運鵬不是日前才被揭發到大陸設公司撈錢，而被譏笑是「中國鵬」？民進黨籍澎湖縣長陳光復不也是編列300萬元預算要組團訪問大陸？民進黨還在想一隻手反中、另一隻手撈錢？

蔡總統元旦談話提到戰爭不是解決問題的選項，只有對話、合作才能讓更多人得到安全與幸福；賴清德也試圖淡化「務實台獨」標籤改提「和平保台」，希望緩解兩岸緊張，然而，遇到實際兩岸交流事務時，民進黨完全容不下在野黨拒絕抗中路線，既抹紅國共平台，也抹紅柯文哲的「台北上海雙城論壇」。

對岸和國民黨交流時可以只提「九二共識」，但面對民進黨必附加「一中原則」，源自民共兩黨根本沒有基本的互信。民進黨拒絕九二共識，又不肯提新的替代論述，民共都呼籲對話卻各自死守原則，如果民進黨不能從兩岸交流事務中展現更務實的作為，民共仍舊走不出死敵宿命。

（作者為資深媒體人）