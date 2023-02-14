九合一大選慘敗後，蔡總統啟動內閣改組，陳建仁內閣的閣員陸續啟動新政策，但最近雞蛋凍漲與房貸補貼等措施，明顯干預自由市場的運作，不但治標不治本，反讓問題更加嚴重。

首先，是農委會處理雞蛋供需和蛋價問題，一再引發民怨。因禽流感襲擊與氣候變動大，導致我國原本就處於緊張的雞蛋供應雪上加霜，依據農委會公布的數據，農曆春節前日產12.2萬箱，現在每日產量僅剩11.6萬箱，雞蛋每日缺口約50萬顆。問題看似嚴峻，但相較去年2月日產10.6萬箱，每日缺蛋高達200萬顆，當前的缺口還不至於到全面缺蛋的地步，只要依照市場機制，略微提高價格，即可緩解供給問題。

日前傳出雞蛋收購價每台斤將調漲3元，事後卻在農委會的壓力下緊急喊卡，雞農痛批農委會伸手凍漲，準備北上抗議。縱然事後農委會否認，但漲價的消息連綠營媒體都有報導。上周「養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」開會決定暫時凍漲，1周內再開會決定，顯見農委會要求凍漲之事並非空穴來風。本周蛋價評議委員會經協商後，消費者與蛋農二方都不得罪，得到一個妥協方案，決定自13日起每台斤調高2元。

原本一個透過供需法則就可以化解的問題，卻因農委會的介入而惡化，經由媒體大篇幅報導後，引發消費者的恐慌，因而四處搶蛋，促使需求暴增；蛋農也預期收購價即將調漲，產生惜售心理，供給跟著減少。供需瞬間失衡，缺蛋問題急遽惡化。

其次是內政部提出的住宅三大政策：「新版租金補貼」放寬適用對象與申請方式；「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」則由政府對中產以下提供定額利息補貼；「青年購屋積金」是由政府提供年輕人儲蓄利息加碼，並以複利計算，還可搭配政府提供的制度配套，補貼年輕人購屋頭期款達房價的3成。

觀察其內容，就是提供租金、貸款與自備款的瘋狂高額補貼。美其名是為了降低民眾的負擔，事實上就是給予房東與建商的補貼。無怪乎，已有建商對該政策表示歡迎。

該政策動用龐大的資源，補貼中產階級購屋，高房價問題根本無法解決，反而會推升市場價格。較有效的做法，應是蔡總統過去主張的廣設社會住宅政策，讓弱勢族群的居住權都有機會獲得保障；並應仿效國際作法，對多屋族與長期閒置房地產者課以高額的稅負（包含提高稅基），以大幅提高房地產的持有成本。可惜因阻力較大，社宅與房產稅制改革均淪為口號，內政部只好用大撒幣的方式做政績。

最後，長年電價與油價的巨額補貼，已造成台電與中油去年虧損均逾2千億元，這也是政府扭曲市場機制的結果，同時也阻礙了耗能產業轉型。

蔡政府應收回干預的黑手，回歸市場機制，以治標方式勉強做面子政績，最後不僅會破功，更會治絲益棼！

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）