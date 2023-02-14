鴻海創辦人郭台銘14日和王金平會面，郭表面上說是來向王請益台灣政治，說穿了，就是要王金平替他穿針引線回國民黨參選總統。只是，面對3年多前初選失利後退黨的質疑，72歲的郭台銘竟還能大言不慚稱是「年輕氣盛，一時衝動」。國民黨自詡百年政黨，豈有再讓乞丐趕廟公之理。

2019年4月17日，在當時國民黨主席吳敦義主導下，頒給郭台銘榮譽黨員讓他「就地合法」，取得參與國民黨總統初選的機會，結果黨內初選由韓國瑜獲勝，郭台銘隨後以「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」為由，大動作宣布退出國民黨，甚至找人退回黨證，狠狠打了國民黨一巴掌。

國民黨去年九合一大選打了勝仗，2024總統大選氣勢如虹，郭台銘又想西瓜偎大邊，用各種小動作企圖循當年模式重返國民黨，甚至藉由國民黨向來不團結的氛圍見縫插針放話，真以為大家是健忘的？

尤其國民黨兩次總統大選吞敗殷鑑不遠，黨主席朱立倫2016年「換柱」家變鬧得滿城風雨，迄今仍是朱邁向總統之路的絆腳石；而比朱「犯行」還嚴重、背離和痛批國民黨的郭台銘，卻還好意思要朱立倫記取4年前的教訓，訂出可以海納百川、幫助國民黨奪回2024政權的完善辦法。

郭台銘罵國民黨是迂腐的政黨，現在郭又說時空環境不同，不牽涉道不道歉的問題。就如同民進黨開放萊豬、美牛進口，蔡總統出爾反爾的理由也是「時空環境不同」，郭喊著要替國民黨拚2024年，藉口卻和民進黨是一路人。

孔子說：「人而無信，不知其可也」，國民黨可別又被當塑膠了！