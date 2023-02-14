目前談逆全球化的趨勢，主要從經濟角度著眼，即美國的全球化供應鏈將如何轉變，從中國轉到印度、越南、東南亞，或歐洲的供應鏈如何改變等。然而全球化的視角一直是由美國所主宰，未來一旦美國退出東亞的主宰角色，誰將取而代之，將不只是經濟的，更是地緣政治與東亞權力重組的開始。

那麼東亞的重心要如何發展呢？是中國崛起，取代美國成為東亞新主宰者？或者日本再崛起，成為美國扶持的亞洲傀儡？為了對抗中國，日本軍國主義會再抬頭嗎？美國主宰下的台灣、韓國、日本會怎麼因應，情勢如何演變？

坦白說，眼前還大局未定。但可以確定的是，正在擺脫美國宰制的東亞，一定會有一番新氣象，而找回東亞的主體性與話語權，仍是眼前非常重要的課題。

過去東亞史話語權，總是以歐美的學界為主。某些成見積非成是，難以改變。例如為了強調中國的封閉鎖國，就一路追溯到明朝海禁政策。但實際的情況是，大陸東南沿海的民間海商，早已縱橫東亞海域，他們有長久的經商傳統，在主要海港城市都有據點，所以能在東亞各地採購、集貨、裝箱、發貨、轉運，建立絕不亞於地中海的東亞海洋文明。

東亞的華人海商系統，正是葡萄牙人東來時最好的引路人，閩南語叫做「牽猴子」。是華人海商帶著葡人到廣東、漳州、雙嶼、澳門，乃至於被明朝視為大海盜的海商王直，還曾引介3個葡萄牙人到日本，火槍才因此引進到日本，改變了日本戰國時代的兵器，從武士刀變為火槍。

然而為了強化英國打鴉片戰爭的合理性，明清兩朝總是被抹黑為封建保守、固步自封的政權，卻無視於華人海商對東亞歷史發展的影響力。當然，鄭芝龍、鄭成功父子3代人對東亞經濟的影響，就更不用說了。想想鄭氏父子3代人，主導了華人的東亞貿易達50年時光，那是多麼長的時間。美國對東亞的主宰，自韓戰以降，迄今也只是70年。但在300多年前，以鄭氏父子有此影響，卻不被歷史所肯定，這是多麼可惜的大課題。

事實上清朝也並不閉關，諸多貿易在從南到北的各大口岸通行。台灣茶葉、糖、樟腦早已行銷全世界。清朝真正禁斷的是鴉片，但鴉片戰爭一開打，清朝被打敗，便失去話語權了。

坦白說，東亞歷史被歐美國家「黑」了幾百年。這種黑的方法也很簡單，一如對付拉丁美洲的歷史，他們總是聲稱：「哥倫布來了，美洲的歷史才開始」。歐美對東亞也一樣：白人來了，東亞文明才開始。一種簡明的「白人負擔」論。但實際的情況是明清時，東亞文明遠比歐洲先進，明朝時的絲綢、瓷器都是遠高於歐洲的先進產品，所以才值得歐洲大黑船遠渡重洋，來進行遠洋貿易，否則那抵得上遠航的成本。

如果不是東亞文明的物質基礎，大航海時代的貿易支撐得起來嗎？可惜的是，進入蒸氣機時代，東亞開始落後，歐洲中心史觀之下，東亞文明變得一文不值，甚至是等待拯救的文明。康拉德在他的小說《黑暗之心》寫過這種歐洲人到「蠻荒」世界的迷失與沉淪。但他也沒有能夠點醒歐美對另一種文明的尊重。

東亞失落的話語權只有在歐美霸權沒落，才會被重新提起。現在美國霸權正在從東亞退出，回到美國中心主義，而中國在經濟崛起後，才慢慢顯露出面對自己歷史的自信。

然而，整個東亞的重建之路還很長。至少在大國仍處於爭霸狀態的此刻，東亞小國家只能戰戰兢兢，先觀望再決定行止。但至少重建以東亞為主體的歷史，找回文化自信，把那些被歐美霸權「黑」了2、300年的東亞史找回來，重新反白，卻是一個必然的開始。

（作者為作家）