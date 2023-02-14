對絕大部分台灣人來說，現在國際局勢的不確定性，兩岸情勢的兵凶戰危，是1949年以來未曾有過的。面對2024總統大選，台灣人的抉擇變得格外重要。兩大課題擺在眼前：第一，俄烏戰爭要如何發展？對東亞有何影響？第二，逆全球化時代來臨，美國回到美洲自保，美中對抗加劇，東亞國家如何自處？這兩者環環相扣，決定東亞與台灣的命運。

別讓美國把台灣烏克蘭化

先說俄烏戰爭。即將滿1年的這一場戰事，從一開始以為半年可結束，到現在已擴大為不知如何終局的拉鋸戰。特別是美、德、英武器源源供應，讓戰事拉長。雖然烏克蘭的青年軍人已戰至難以為續，兵源大有問題，但俄烏戰爭已變成一場歐美聯手拖垮俄羅斯的大謀略，可憐的烏克蘭人民已無法自主。

當然，各大國自有圖謀。美國想聯歐先擊垮俄國，再聯手打垮中國。但對中國卻另有考量，深怕中俄聯手。美國一些中國通總說中國全力援俄，是社會主義聯手抗美。這就太不了解中俄關係史了。事實上，中國近代史上，侵略野心最強的恰恰是隔鄰的俄國，自沙俄以降，割地賠款、侵東北、占港口、搞外蒙獨立，兩國有4000多公里邊界，俄國只要坦克一開，就可以攻進中國。這才是比美國更直接迫切的威脅。毛澤東、周恩來都對此保持高度警覺。因此，美歐拖住俄國，對中國是一個歷史機遇。至若因此與俄國合作，得以用便宜價格買到石油、天然氣，發展經濟，那便是戰爭帶來的紅利。

戰爭殘酷，如何結盟、如何從戰爭得利，端看各國的因應，怨不得別人插手或袖手。準此以觀，俄烏戰爭拖得愈久，中國就愈有和平建設的歷史機遇。而美國也沒有多餘武力兩手作戰，只能用威懾，多賣武器給台灣加以嚇阻。美國也明知中國會悄悄發展壯大，所以全面圍堵中國的半導體、高科技產業。不過，只要再有十年，中國得以在和平中發展，情勢就不一樣了。

因此，中國最佳戰略是維持東亞和平，爭取建設時間，所以戰略目標是維持台海穩定，對台獨加大力度警告，畫清紅線，避免美國藉台獨逼戰，這都是必然的。另一方面，美國也必須拉攏台灣，利用台灣製造壓力，在俄烏戰爭未結束前，制衡中國的崛起。

台灣處在兩強對抗的夾縫中，是非常為難的。美國要台灣當棋子，台灣沒有能力說不。但另一方面，要符合美國意圖去逼中國一戰，台灣民心根本不支持。台灣已不是「疑美」，而是非常肯定不要讓美國把台灣「烏克蘭化」，所以民心思變。連民進黨都被迫喊出「和平保台」。

左右逢源從中獲和平紅利

在這種危機情勢下，台灣如何自處呢？坦白說，台灣長期以來確實依賴美國，但地緣政治格局改變後，台灣必須看清事實，若只維持單邊依賴關係，將變成美國的棋子被推上戰火第一線，變成兩強交火的犧牲品。反之，如果台灣和大陸維持和平，兩岸正常交流，將逼得美國不得不拉攏台灣，否則美國將失去就近制衡中國的灘頭堡。

質言之，此時此刻，美國更需要台灣。而大陸若能保證台海和平，只要台灣安全，美國便失去利用矛盾搞事的機會，兩岸也能避免戰爭。讓台灣變成中美兩大國中間的和平地帶，台灣將成雙邊爭取的對象，這才是對台灣最有利的位置。台灣可以繼續親美，但兩岸仍可在「九二共識」之下和平共處，維護東亞和平。

若如此，面對逆全球化，歐美加緊自成經濟圈，台灣則可在兩岸和平開放的局勢下，做為美國或歐洲國家進入中國經商、重建貿易的窗口，和平台灣才會有新的利基。

一如湯恩比的理論，所有危機都是轉機，端看一個文明如何回應挑戰。台灣面對當前國際局勢，確實是危機四伏，但如果處理得當，不再單邊依賴，台灣未始不能左右逢源，取得最佳的和平紅利。

總而言之，打開兩岸僵局，開創和平契機，台灣就有可能爭取到更好的歷史機遇。然而這一切，都要看台灣人民的智慧，如何在2024選出一個有大格局、大智慧的領導人。