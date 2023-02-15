12位來自大陸國台辦及統戰部現職官員，本欲來台參與「星雲大師圓寂讚頌典禮」，民進黨政府因考慮維護社會安定與相關安全考量，未予許可，事件經報導輿論譁然，尤其各政黨及前官員咸表示民進黨政府再次失去與大陸良性互動機遇。例如前陸委會副主委張顯耀提出，若和平穩定是兩岸大戰略，應對陸官員來台交流求之不得。前民眾黨秘書長、移民署長謝立功批評，兩岸本可藉此機會良性互動，但最終「一盤好棋下壞了」。前民進黨台南縣長蘇煥智則批評，此舉實在是愚蠢的作法，沒有把握兩岸和解機會。

陸委會解釋關於大陸台辦、統戰部門現職官員部分，因過去曾有遭民眾尾隨抗議事件，陸委會希望避免衍生相關爭議或紛擾，確保星雲大師讚頌典禮得以莊嚴圓滿地進行。此一說法難為各方所接受，大師為台灣社會藍綠陣營及民眾所景仰，即便發生深綠或激進獨派民眾干擾讚頌典禮可能性，只要妥善維安處理當不是問題。

民進黨政府宣稱對於佛光山舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」極為重視，歡迎相關大陸人士受邀來台參加弔唁，並以最大善意積極協助核發星雲大師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士、大陸人士之入境許可證。至於大陸台辦、統戰部門現職官員部分，因過去曾有遭民眾尾隨抗議事件，仍希國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會，以利協助其在台行程順利進行。換言之，民進黨政府試圖使陸方運用「既有聯繫機制」，展現兩岸在無「九二共識」前提下，也能展開政府間對話協商。

然而，陸委會堅稱前述國台辦及統戰部官員並未循既有機制申請在先，竟諉稱受台灣阻擋，明顯是政治操作所影響。導致全團皆無法來台弔唁，轉至佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁。陸委會表示拒絕大陸前宗教事務局局長葉小文的申請入境案，係因其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，來台參加「世界佛教論壇」期間，爆發陳抗衝突事件，故予以駁回。另陸委會也特別澄清，已完成來台弔唁星雲法師計120人入出境許可證核發。

無庸置疑是，一旦大陸對台部門高層官員來台弔唁，對增加兩岸互信及雙方關係往來具有正面助益。若民進黨政府以「台海和平穩定」為兩岸大戰略目標，則允許大陸官員或卸任官員來台弔唁，亦能顯示雙方關係逐漸冰融，然民進黨政府處理兩岸事務，卻缺乏此種政治藝術技巧。陸委會宣稱並未見陸方提出包括12位官員在內的38人，係以「弔唁團」形式來台，也未表明係「團進團出」。

大陸國台辦副主任龍明彪等台辦、統戰部門官員無法來台弔唁，因陸委會稱陸方未循既有機制聯繫，致全團行程喊卡。事實上，既往大陸現職官員率團來訪，若涉及政治和政策面，兩岸需要常態性溝通機制；若無，則視為一般民間交流活動即可解決，實不必「無限上綱」或作政治過度聯想。本案無論是台辦、統戰部或前宗教事務局長葉小文來台弔唁，並無涉及政治及政策面；也不致造成台灣社會動盪不安，宣稱葉來台曾引發陳抗事件，援例未許可入境案，反遭公眾質疑「完全是推卸之詞」。

縱使陸委會立意良善，恐非一般輿論所能理解、諒解及接受。大陸官員及民眾願意來台弔唁，體現大師以和諧、和平、和好的三好兩岸關係理念頗值得肯定，尤其大師主張推動兩岸關係和平發展。確實兩岸互動中台灣本有諸多機會表達善意，降低兩岸敵意螺旋上升，然卻徒勞無功。這包括四川地震、新冠疫情爆發、全面重啟小三通倡議及星雲大師來台弔唁團申請。

無庸置疑是，自蔡英文執政後，拒絕承認「九二共識」，作為重啟兩岸對話的政治基礎；採取「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略，接連美國印太戰略，稱為圍堵大陸的戰略前沿，兩岸關係陷入兵凶戰危。特別是去年美國眾議院議長裴洛西訪台，對台展開有始以來，規模最大全方位圍台軍事演習；此外，停止外交休兵中斷八個邦交國；連續四波暫停台灣農漁水產品輸陸。

近期大陸也已釋出對台交流合作的消息，主動釋放善意，包括願意配合全面重啟小三通、大三通；部分農漁水產品及食品解禁輸陸；國民黨副主席夏立言會見中共政治局常委王滬寧和國台辦主任宋濤；呼籲民進黨承認「九二共識」即可展開協商、訪問大陸等等。而蔡英文日前提出希望兩岸恢復對話、賴清德倡議「和平保台」路線、調整兩岸論述，豈非「口惠不實」嗎？大陸對星雲大師的弔唁團，本可以作為兩岸冰融契機，俾利降低兩岸緊張情勢，但卻在「抗中保台」意識操作下，白白錯過遞出善意橄欖枝機遇，殊為可惜。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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