兔年開始不久，去年全球熱議的能源危機依舊持續，綜觀各項已經揭露的數據，我國不僅無法置身事外，今年恐怕更加嚴峻。主因是核二廠2號機即將於今年3月14日停止運轉，並進入為期25年的除役階段，在替代發電機組來不及商轉的情況下，經濟部欲透過有效電力調度維持今年供電穩定，挑戰之大將會是前所未有。

依照台電的電源開發規畫，裝置容量100萬瓩的核二2號機除役後，其供電缺口必須分別由原訂去年及今年上線的大潭電廠8號機與9號機補上。這兩部新機組的裝置容量合計達225萬瓩，除了因應核二機組除役，另需擔負大潭7號機於去年底停轉待修後，所短少的60萬瓩容量。

關鍵是，大潭8號機迄今仍未完工，台電自估的上線時間已修正為今年夏天；9號機完工時間將推遲半年，預計今年底方能上線。在可調度電力早已不足的情況下，兩部新機組商轉延遲，今年供電恐接二連三出現不同程度的困境。

首先，出現第一道困境的時間點當然是3月中旬。核二機組停轉的時間，氣候已開始回暖，用電量勢必隨之上升。在大潭8號機未上線之前，全台可調度的發電機組裝置容量將較前一年短少160萬瓩。由於供電量短少的情況集中在北部，若欲滿足區域需求，必須加強仰賴「南電北送」。

問題是南北電力主要輸配幹線的最大使用容量，已瀕臨300萬瓩的上限值，在不可能犧牲備用替代幹線以擴充輸電量的情況下，北部地區用電若要獲得滿足，區域內的需量反應及汽電共生電力都必須擴增，但透過這兩項措施的可得電量有限，增加穩定供電的難度。

其次，進入盛夏後的用電量變化也須留意。除了無可避免的季節性因素，俄烏戰爭衝擊降低及新冠疫情舒緩，均足以讓我國今年的經濟狀況較去年為佳，並進一步推升全台用電量，台電更因此自估今年尖峰用電量將較去年增加100萬瓩。此時，若新機組依然遲未上線，白天受惠於太陽光電的大幅出力，供電或許不成問題；太陽下山後，第二用電尖峰出現而光電卻快速歸零，總體發電量不足導致的備轉容量過低，便可能直接衝擊供電穩定性。

夏天過後，即便大潭8號機已如預期商轉，供電緊繃夢魘恐仍揮之不去。根據往年經驗，影響供電穩定性的因素在秋冬季節將不減反增，除了延續夏季難解的用電量上升與夜間用電尖峰，此階段另須面對機組歲修與空污降載的挑戰。

公民營發電機組的歲修排程一向嚴謹，大致從夏季用電尖峰結束後的9、10月開始，通常持續至次年3月。於此期間，維持足夠的備用容量通常不是問題，但若天候異常、高溫不降，便可能出現備轉容量率低於6％但的供電警戒危機，此一情況在前年10月上旬便曾連續兩天出現。另一方面，近年因台灣本島在秋冬季節的空污問題嚴重，各燃煤機組均被要求固定或即時降載運轉，等同限縮了台電可調度的備轉容量。

台電原本冀望大潭9號機於今年6月商轉後，除了強化夏季供電能力，也可增加電力調度彈性。但現實是該機組必須延遲至年底才能上線，而氣候暖化難使秋季用電量出現明顯下降，歲修與降載恐使此季節成為今年供電最嚴峻的時期。

今年的供電缺口太大，台電可用的調度籌碼相對不足，勢必讓隸屬用電大戶的企業感到不安。雪上加霜的是，經濟部於上周釋出針對企業大戶調漲電價的訊息，結果立即引來企業主公開嗆聲，「政府錯誤能源政策導致的發電成本增加，不應由企業或全民承擔」。屆時再有供電吃緊的危機浮現，教各大企業情何以堪。

早在去年，學者專家便不斷提醒政府，今年將是穩定供電挑戰最大的一年，然而截至目前為止，並未看到主事的經濟部及台電有更積極的作法與規畫。為能及時防止供電不足導致的跳電災難發生，政府應立即以除役轉備用的方式讓各屆齡的發電機組停機待命，包括已於去年底除役的大林電廠5號機以及即將除役的核二2號機，甚至應追溯涵蓋尚處除役過渡階段的核二1號機。

非核家園並非牢不可破的一塊鐵板，2018年的「以核養綠」公投結果已提供政府懸崖勒馬的最佳憑藉，面對不斷逼近的缺電危機，只要肯動心轉念，就會有轉機。