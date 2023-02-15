郭台銘、王金平兩人相見歡。郭說，他向王請益台灣未來和平與政治的問題。王用將近一個小時的時間說明台灣現在所面臨的問題，需要什麼樣的領導、領袖帶領台灣走出困局。會後，王透露，郭有意回到國民黨爭取提名參選總統。郭則說，要等國民黨的辦法公布後，才會做決定。他承認，4年前退黨是年輕氣盛、一時衝動。

向王金平請益？郭難道不明白，台灣陷入今天的困局，叱吒政壇近半世紀、呼風喚雨立法院近二十年的王金平，不就是禍首之一嗎？兩岸關係由順轉逆，時任立院院長的王金平，豈無私心作祟？金平老矣，尚能飯否？遑論指點迷津，為台灣找出適格的領袖！郭向王請益，不啻問道於盲！還要賣萌，說甚麼自己4年前退黨是「年輕氣盛」，更讓人覺得雞皮疙瘩掉滿地！

眼下，有心問鼎大位且具有一定民意基礎的人選，翻來翻去，不外乎侯友宜、賴清德、柯文哲以及郭台銘四人。坦白說，較之於蔣經國掌政時代的人才濟濟，以上四人，難謂上駟，都不是能夠帶領台灣走出困局的領袖人物。四人逐鹿，伯仲之間，也因此，合縱連橫事屬必然。勝負關鍵還在於各方陣營如何整合，交換利益、分配權力。

今日國民黨格局日蹙，偏偏人人自詡天縱英明，特愛獨攬權力、內鬥內行、外鬥外行，復以近親繁殖成習，缺乏權力分享觀念。因此，後蔣經國時代，每經一次大選，國民黨便分裂一次，且每經分裂，黨都無法補進活水新血。鬧到今天，81歲的敗軍之將指點江山，73歲的商賈自稱年輕氣盛，3、40歲的青年才俊卻不得其門而入！

坦白說，只要郭台銘動心起念選總統，無論能不能回國民黨，藍營分裂已成定局，國民黨根本無須為郭台銘量身定做甚麼同舟計畫2.0。郭台銘說，相信朱主席會吸取4年前的教訓。這話，話中有話。民主選舉，金錢萬歲，又有哪個政黨會拒絕豪門巨室的誘惑呢？

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