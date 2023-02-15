駐美代表蕭美琴2月12日上午在立法院國防外交委員會簡報台美關係，有關美眾院「美中戰略競爭特別委員會」有意訪台，並在台舉辦聽證會一事，蕭美琴透露，駐美代表處會做適當安排。關於蔡英文總統訪美，蕭美琴認為在「未來適當時間點也會做安排」。

美眾院特別委員會到台灣舉辦聽證會，尚屬首次，一國民意機構到他國舉辦其聽證會，國際間實乏前例。蕭美琴代表如何做到適當安排，應有多方的考量。

如果美方眾議院「美中戰略競爭特別委員會」非要來台灣舉辦聽證會，我政府勢必面對如何維護國家主權問題。

首先是聽證會在何處舉行？如果在商旅民間會議室舉辦，則難謂正式聽證會，但如果在我立法院舉辦，則是萬萬不可，因此涉及中華民國國家主權，不可不慎。

美方特別聽證會需要有關專家來參加聽證，既然來台舉辦聽証會，目的也就不太可能是為了邀請美方的專家前來聽證，而是邀請我國的專家參加。專家可分為政府專家和民間專家，政府專家倘係現任外交部、國安局、國家安全會議有關官員或立法委員，則皆不應應邀參加，因這也涉及主權問題。

但是如果美方特別委員會的成員是到我立法院、總統府、外交部或其他部門拜會、參訪應是正常安排。

至於蔡英文訪美，會牽動美、中、台三方關係，更不可不慎。 1995年6月李登輝總統訪美康奈爾大學並演說，導致海協會推遲與海基會的協商，大陸方面為此，1995年7、8月及96年3月在台海舉行軍事演習，96年3月發射導彈至我基隆及高雄外海，此即所謂台海第三次危機。

若蔡英文執意要赴美訪問及演講，據傳首選就是要到美國國會演說，此事態相當嚴重，中美外交關係會大幅的降低，台海會再度發生不測的軍事危機。

如果蔡英文是要到華府的大學或其他美國城市大學演說，也會造成台灣海峽的軍事危機，只是程度上與在美國國會演說的影響，是不同的。

中、美、台之間的關係，美方在2016年以前，原極力保持兩岸的現狀，但蔡英文上任後逐漸打破原有的互動，而美方對中國大陸接觸政策也改為遏阻政策，以台灣為制中的前沿，倍增了台海擦槍走火的可能性。

美中關係緊張、高空熱氣球事件倍增雙方的不信任感，蕭美琴返國敘職，應提出有建設性的建議，而非增加台海局勢的亂源。（作者為前中國廣播公司總經理）

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