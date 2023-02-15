中國對土耳其，全力人道救助，救援、醫療不手軟。除了對土耳其，中國大陸更是少數，人道敢救援敘利亞的國家之一。

但是，2月9日，來自土耳其的「Mutlu Aile Sirlan」帳號，在Instagram發了一個影片，說「中國官媒記者拿錢，要求災民公開指控土耳其政府救災不力，還要災民稱讚中國救援隊跟中國政府。」

然後還說，「災民拒絕之後，記者試圖打開手機直播報導，被災民制止。災民氣得要打記者。災民報警後，這些記者被警察帶走。」網民上傳的內容，只見一個土耳其老人氣憤的說話，還拿出手機。可以看到他手機照片裡有幾個人。但，沒有錄音或錄影可以證明他的指控。

可是，這條信息卻有超過100萬點閱，還不斷被轉到其他平台，持續傳播擴散。台灣綠媒當然也利用這件事，不斷抹黑，說大陸利用地震作假宣傳。

土敘地震以來，民進黨的操作就是：一、台灣救援隊超越大陸（民進黨說得當然是「台灣」超越「中國」。）二、台灣人溺己溺，很有愛心。政治人物捐一個月薪水。三、土耳其重視台灣的幫助。四、Taiwam can help，是世界好公民。聯合國官網列入台灣隊。

五、「中國」網民冷血，捐款不如台灣。六、當然，媒體也呈現了土耳其災民對政府的憤怒。七、對大陸救助不報導，對救援隊的表現不報導。突出台灣救災表現。當然，這也很正常。

前幾天，綠媒千辛萬苦，找到一個，只有幾十個粉絲的微博帳號的發文。批大陸「救災不力，還蹭台灣救援隊」。瘋狂了好幾天。現在天賜良機。這可是一個土耳其人出來罵中國。當然再來一波，反中大洗腦。要在人民心理，反覆打入大陸救「沒有人性、作假」的印象。

問題是：一、這個上傳者，不是媒體或記者，似乎就是個素人網民。也可以是任何人。這個人完全不用對真相負責。二、影片從頭到尾，只有一個土耳其老人自說自話，跟手機裡一閃而過的照片。照說，發生事情了，有對話，有衝突。可以拍照，為什麼不錄影？

大陸官媒有名有姓，只要有清楚的錄影錄音，能找不到這幾個記者？

三、土耳其震災建築，垮得不正常。貪腐造成的偷工減料，跟讓違建就地合法，使民怨深重。不只土耳其人知道，西方媒體跟台灣媒體，都有深刻報導。四、指控中國官媒，卻不說被指控的中國官媒是誰？也沒有影片證明事件的真實性。大陸官媒，有必要搞這種事？而且大陸官媒，怎麼會找災民罵土耳其官方？五、全球媒體都大量報導土耳其的問題了。要災民罵土耳其政府，還需要給錢？難道外媒跟台媒也給了錢？六、如果這老人沒說謊，也來不及錄影存證。那這幾個人真是中國人？是中國人就是官媒？還是意圖不明的「自媒體」？

所以，這就是一個不明來源，沒有證據，沒頭沒腦，卻聳人聽聞的蒼白指控。明明所有媒體都在報導的土耳其建築離譜問題，跟救災混亂的困境。可是，完全不用成本的「類假消息」，居然就可以堂而皇之的栽贓中國。用來徹底抹黑中國對土耳其震災的善意與救援。

如果這是一個假消息，那這是怎麼回事？又是為了什麼？一、可能是中國的敵對勢力，要栽贓中國。二、可能是聲望低落，遇到選舉，需要轉移焦點，操弄民族主義的土耳其當局。三、可能是語言誤會。四、可能是一個有某種陰暗心理，而惟恐天下不亂的人。

但是無論哪種理由，都達到「無痛式」對中國潑髒水，達成自己的目的。不需要付出任何代價。這件事，不知道能不能追查到真相。如果沒有有效的打假手段，那這種針對中國的潑糞式假消息，會越來越多。對中國的國際形象，會有持續深切的傷害。（作者為作家）

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