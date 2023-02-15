「侯侯做代誌」，侯以及他的陣營，原本以為可以用這句話來包裝漂白侯友宜猶豫不定、遲不表態是否參選2024總統大選地說詞，其實這句話正顯露侯友宜推拖拉的性格，與進入不了國民黨權力核心地的疏離感與不安全感。就此而言，侯友宜民調雖仍高，但距離參選位置還遠，他的幾個隱憂陸續浮現，亦正在發酵中，值得進一步觀察。

一、國民黨是否支持侯，會否為他辦初選？或會否徵召他？這兩個問題若不能實際處理好，誰會是侯友宜參選大位的直接障礙，不難想像。而目前最能卡侯與擋侯的人，正是國民黨主席朱立倫，不管是初選或徵召，大權都在朱的手上。

而侯是朱一手拉拔起來的人，朱萬萬沒想到，看似緊跟其後，唯他是從的候，卻在8年副市長當中，練就了棉裡藏針與似軟還強的市政能力，與掌握民意脈動的巧門與智慧。侯就任新北市長一段時間之後，民調扶搖直上，居高不下，穩居全台第一，然在去年底之後，卻慢慢逐漸下滑，危險警訊已顯露，被困在自己猶豫與不前的性格與作風，恩恩事件即因此造成，這正是侯攀登高位的痛點，若不改變則難以脫困，做大事。

而侯要擺脫朱的卡關，在修正性格與作風間，若然，或有機會得大位做大事，反之，一切就此為止。

二、上述侯猶豫不前的性格、作風，呈現出當前之境況：侯自己至今都還未表態，或不方便過早表態，或不敢盡早表態，或不能適時表態，因為憂慮此時表態，可能提早出局，如此憂讒畏譏，反被先制，貽誤早期部署之先機。

上述這些問題，其實是侯參選大位的關鍵，問題在於他自己（猶豫不定不前），也在於他的黨（沒有扶上馬、送一程的胸襟），他的群（群已力弱、群眾未聚，眾力未成），他的勢（無己勢，亦無眾勢，難抗內外之敵），他的望（已未威，望若即若離，威望立，眾志成城）。

三、與民進黨的競爭與鬥爭，小於前述侯友宜的障礙與阻挫，此乃最難招架的困難，來自於內部的顛覆，亦即，內無扶力，眾則未聚，外敵輕而侵之，大位無望。

所以，候應借當前還算高的民力，安內重於攘外，內部核心即便不全力支持，至少不大步阻礙前進之道，勉力排除核心障礙之後，護住這個桶箍。用圓的力量削除阻力，讓阻力知難而退，或反向支持自己，若此，形成共主之勢，則內安，自有攘敵之力挹入，大位或可有機得之。

四、美中能否帶給他加分的機會，侯能爭取或掌握得到，當前諸多不利的論調不少，許多說他國際視野不足，國際經驗欠缺，的確如此。但有心者用誠意與奮進的態度與務實求教地學習領悟，亦不難成長與進步。

而未來的美國之旅，正是可以促其精進的機會與舞台，侯必須做盡功課，身體力行，讓人民樂見他美國請益之旅的所悟所得，殊堪大任，樂於支他，膺任重責。

而有關兩岸事務的熟悉，也是侯必須精準學習與深刻體悟台灣人民所好所惡，精確、理性、務實、智慧地運用。守住本土，不畏強權，這門兩岸功課，是侯參選大位的重頭戲與關鍵密碼。

以上約略是侯友宜參選大位的4個隱憂，距離明年1月大選還不到1年，而其隱憂來自：力（力量未聚）、空（內部空間未建，外部空間虎視眈眈）、時（時間操之、控之不易）的因素。這些因素排除，大位有望，反之茫然。（作者為政治與選舉戰略研究員）

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