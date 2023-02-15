雞蛋又要漲價了。去年的蛋荒還沒徹底解決，沒想到一過完年又傳出雞蛋要漲價的消息，讓民眾感到相當無奈。

畢竟對很多現代人來說，雞蛋甚至已經成為了每日的生活必需品。而在萬物皆漲、薪水沒漲的此時此刻，原本每天吃飯時還能替自己加顆蛋的國民小確幸，如今竟也因為蛋價來到歷史新高，成為必須先掂量一下自己的荷包夠不夠厚、享不享受得起的一種奢侈。

蛋價再起，乍看之下只是民眾這段時間還能不能多吃一顆蛋、少吃一顆蛋的問題。然而聽到農委會主委陳吉仲解釋雞蛋為何漲價，並將雞蛋漲價推給蛋商蛋農，甚至還說美日的雞蛋漲幅更高，台灣漲價的情況還算好的時候就知道，這絕不只是一顆蛋的問題。

因為掌握供應、協調生產、平抑蛋價，本來就是農委會在蛋價再次上漲之前，應該做好的份內工作。結果等到民間出現質疑聲浪，農委會才後知後覺說要召集業者開會商討解決方案，是不是太被動了一點？

農委會主委陳吉仲作為蔡政府內閣改組後，少數幾位留任的官員之一，原本就已經備受質疑。從最早的瘦肉精爭議，到前一陣子中國大陸禁止一系列台灣的農漁產品進口，再到最近的蛋價問題，陳吉仲的表現實在是荒腔走板，甚至暴露出不少農委會怠忽職守，未能對外捍衛國民利益，對內保護輔導業者的缺失。

然而陳吉仲卻始終穩坐農委會主委一職，不曾遭到撤換。而這次在他任內，又再度發生了蛋價上漲問題，讓人實在不禁想問，蔡政府到底是真的覺得陳吉仲做得很好、不想換人，還是蔡政府實在找不到人接棒，所以只好讓陳吉仲繼續做下去？

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