雞蛋價格又重新站上新高點，缺蛋潮又來了！去年，台灣就已經有缺蛋潮，蛋荒使得人心慌慌，當時蔡英文政府告訴民眾說，要從美國、澳洲等地進口雞蛋，蛋荒很快便可以解決，蛋價也很快會下降，回歸市場正常價格。

當時，農委會認為蛋價有望回歸三字頭，可是看看現在蛋價是多少？更是重要是，架上空空如也的狀況再現。猶記得，農委會說過，這是調貨時間差，不是缺蛋。現在看來，非常諷刺，變成笑話一則。

也有人提過建議，中國大陸就在隔壁，幹嘛從老遠的美國、澳洲等地進口雞蛋，根本就是繞道而行，遠水救不了近火，兩岸關係只要好，從廈門等地運過來，多快多方便，要多少蛋就有多少蛋！

然而，我們也知道，買中國大陸的蛋，以現在的兩岸狀況來說是不科學的，1450肯定會有多種意見，反中意識形態作祟，台灣價值至上，絕不會買中國的蛋，且還會說中國的蛋怎樣怎樣的！

坦白說，若蔡政府真心想解決蛋荒，多養蛋雞，從去年講到現在，已至少可繁衍三代，但是現在看來，民進黨官員毫無作為，只會採取挖東牆補西牆的策略，坐視問題再度發生，而面對問題又是各種找藉口，扯到禽流感問題，使蛋雞變少甚至被集體撲殺，可按數據顯示，這兩年因禽流感被撲殺的蛋雞才不到1%而已，那麼問題究竟在哪裡？只是找藉口罷了。

如今，缺蛋潮又來了！雞蛋是民生必需品，現在感覺吃雞蛋變成奢侈品。想想過去有名嘴說，大陸人吃不起茶葉蛋，現在卻是什麼情況，台灣人快吃不起雞蛋，真是諷刺無誤，可嘆亦復可悲。究竟蔡英文政府說好的平價蛋在哪呢？

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