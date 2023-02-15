陳明通於日前提供給教育部訴願委員會的補充說明裡陳述了：「余正煌向台大學倫會舉證了7個論文寫作的進度版本，但在最初版的論文寫作版本裡，沒有一個字是出自余正煌的手筆。」

陳明通對訴願會自承，最初的論文完全是他為了協助學生，在畢業的期限內，完成論文口試，而「為台大國發所客製化的論文寫作公版」，其中，共包括：論文架構、章節安排、研究對象與資料來源、分析工具，以及17個統計表格，都是由陳明通「創作」。

我的老天，「教育，國之本」，曾掌理國家安全的國師陳明通，簡直就是以他的一己之力，來動搖國本！

試問：什麼叫做「客製化」的論文寫作「公版」？過去30年來，筆者在台師大、台大、政大等校開課、指導研究生，從未聽聞過，有所謂「客製化」的論文寫作「公版」存在。不過，在聖經裡倒是確有一句「超乎你所求、所想的」。如果是如此這般，則陳明通顯然已不只是位「國師」，而是一尊「天師」！

陳明通對教育部訴願會坦承，他主動創作出了客製化的論文寫作「公版」，易言之，凡是陳明通的研究生們，一律皆可獲得包括：「論文架構、章節安排、研究對象與資料來源、分析工具，以及17個統計表格」在內的「寶典」，以利即時畢業！

如此，則所有「陳家班」的歷屆研究生，他們「最初版」的論文寫作版本，自應不會有什麼不同！然而，余正煌顯不可能是持以「最初版」的論文向國發所申請學位考試，而應該是提送了「口試版」的論文，以及繳交了口試後的「最終版」論文供做圖書館典藏之用，難道不是？

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