從2月4日到2月12日的8天時間裡，美國空軍使用戰鬥機發射導彈擊落了4個高空飛行物。

第一次是2月4日，美國空軍在東海岸的南卡羅來納州海岸擊落了一個高空飛行物。這個飛行物按美國的說法是一個中國製造的間諜氣球，按照中國的說法，是一個民用無人飛艇。

第二次是2月10日，美國軍方在其阿拉斯加領空上擊落了一個高空飛行物。第三次是2月11日，美國一架戰鬥機在加拿大西北部的育空地區（Yukon territory）上空擊落了的一個飛行物。第四次是2月12日，美國軍方在休倫湖（Lake Huron）上空擊落了另一個飛行物。

被擊落的4個高空飛行物，3個在美國境內，1個在加拿大境內。對於發生在加拿大境內飛行物被擊落事件，加拿大總理杜魯道立刻通過媒體對外宣稱，一架隸屬美國軍隊的戰鬥機，在他的命令下擊落了在加拿大育空地區上空飛行的一個 「不明物體 」。

杜魯道在其2月11日的推特上說，「我命令擊落一個侵犯加拿大領空的不明物體。北美空防司令部在育空地區（Yukon）上空擊落了這個物體。加拿大和美國飛機都緊急升空，一架美國F-22（戰機）成功地擊中了物體。」

杜魯道在同日的第2條推文中說，「我今天下午與拜登總統進行了交談。加拿大軍隊現在將回收這個物體的殘骸並進行分析。感謝北美空防司令部守衛北美的天空。」

杜魯道通過兩條推文試圖將自己塑造成行事果斷、勇於擔當的領導人形象，就好像是杜魯道自己主導、指揮了這次軍事行動。他的兩條推文內容也確實帶給人這樣的印象。

根據北美空防司令部（NORAD）的章程，美國總統和加拿大總理是此軍事機構的共同統帥。作為加拿大總理，同意並簽發擊落擅自進入加拿大領空的不明飛行物的命令，符合組織程序，本也無可厚非。

由美國和加拿大共同組成的北美空防司令部負責整體北美領空的防衛。這裡說的北美是地緣政治學的概念，包括了美國和加拿大的領空，但不包括在自然地理學上同屬於北美洲的墨西哥和加勒比地區。雖說美國總統和加拿大總理是此軍事機構的共同統帥，但機構的軍事司令官一直由美國上將軍官擔任，副司令則由加拿大將領擔任。

美加兩國平起平坐只存在於理論之中。不管是從組織結構、軍事實力還是國際影響力，美加兩國根本不在一個數量級上。北美空防司令部里美國軍方為主，加拿大軍方為輔，是顯而易見、無容置疑的。

第1、2、4次擊落位於美國領空的高空飛行物是美國總統下達的命令。第3次擊落位於加拿大領空的飛行物也得到了美國總統的授權和命令，從美國官方得以證實。

據「美國之音」引述美國五角大樓的說法，「美國總統拜登在與加拿大總理杜魯道通話後授權美軍與加拿大共同擊落這個高空飛行物。」美國的媒體也是如此報導的，「對不明飛行物的擊落是杜魯道和拜登共同的授權」、「拜登和杜魯道下令在加拿大上空擊落飛行物」。

杜魯道兩條推文的內容，下達命令在先，和拜登通話在後，顯然與五角大樓的說法不同，遭到美國軍方的打臉。兩條推文前後順序的顛倒不知是他有意還是無心？杜魯道兩條推文僅僅說他自己下達了擊落飛行物的命令，絕口不提美國總統的授權和命令，似乎過於突出自己，有些喧賓奪主了。

美國8天之內連續擊落4個高空飛行物，事件的主角無疑是美國總統拜登。加拿大總理杜魯道通過媒體高調宣稱他在第3次飛行物擊落事件中的作用，有「蹭流量、帶風向」之嫌。美國擊落的4個飛行物中至今仍有3個未查明來歷和性質。希望謎底早日水落石出。（作者為退休教師）

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