郭台銘大陣仗拜訪前立法院長王金平，表達願意回國民黨參選總統初選機制，他並表示對於2019年退回國民黨榮譽黨證「年輕氣盛、一時衝動」，迴避了「道歉」問題。年輕，不是問題，陳水扁、馬英九參選總統才50歲，郭台銘不年輕了，「不年輕還氣盛」就是一個大問題，這也是他想成為國家領導人的致命傷。

郭台銘「氣盛」，不只表現在企業購併的財粗氣大，他不滿媒體報導，動輒羞辱記者、告記者、撕報紙，等到想選舉了，才刻意彎下腰幫記者綁鞋帶，對於這些所造成的「傷害」，沒有一句道歉，充其量就是做做樣子。

因為參加國民黨總統提名初選，民調輸給韓國瑜，氣噗噗退回國民黨榮譽黨證，傷害國民黨的團結，也傷害幫助他回國民黨的黨主席吳敦義、馬英九、郝龍斌的一番善意。被傷害的國民黨人，到現在也還等不到一句道歉。

他只傷害這麼多理念相同的朋友嗎？不，他還傷害了柯文哲。2019年9月16日深夜，郭台銘「長考」後發給媒體676字「對不起，我讓你們失望了！」棄選聲明，決定放棄總統選戰；隔天17日是中選會受理總統連署最後一天，台北市長柯文哲回答記者詢說「我知道的時間沒有比你早多久」，當時柯爸、柯媽被一眾核心幕僚帶去中選會，趕在下班前領表……柯文哲措手不及，落寞棄選。

郭台銘既然決定要擁抱國民黨，何必酸「希望朱立倫記取4年前教訓」？又何必強調：「沒有郭柯配的議題，不曉得哪裡傳出來」，或許朱立倫真該記取4年前郭台銘攪局帶給國民黨的教訓。不要忘了，2020年郭台銘重押親民黨宋楚瑜，郭家班幾乎全軍覆沒，只有高虹安以民眾黨不分區立委進入政壇，郭台銘如今為了自己卻糟蹋柯文哲，不是嗎？

郭台銘自己搖搖擺擺，卻全怪別人，不年輕、氣很盛，連氣不盛的「長考」，都在傷害人，妄想以失憶收場，國民黨敢捨民調最強的侯友宜，而取郭台銘嗎？

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