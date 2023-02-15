尋求連任的美國總統與一個未成年少女發生了性醜聞，引發政治危機。白宮危機處理專家找來好萊塢製片，運用攝影和特效移花接木地虛擬出一場號稱發生在阿爾巴尼亞的戰爭，成功引發話題性並轉移眾人目光，更使得總統的聲勢更上層樓。這是1990年代好萊塢電影《桃色風雲搖擺狗》的劇情。看著漂流到美國的中國大陸氣球被飛彈打中，洩了氣的氣球落下，突然想起這部電影。美國實在太需要「反中」的畫面感了。

上世紀初美國影視中的「傅滿洲」形象，一雙細長陰騭神祕狡詐的眼睛讓人印象深刻，至今仍揮之不去。梁朝偉在漫威電影《尚氣與十環傳奇》中的角色都還有「滿大人」的影子。除此之外，華人形象在好萊塢並沒有太多火力強大、青筋橫肉的狠角色。不像冷戰時代美國影視中的，席維斯史特龍主演的電影《洛基》第4集中的蘇俄對手，高大、金髮、蒼白，深凹的眼窩中冷酷的眼神，為美蘇冷戰的肉搏對決留下經典的畫面。冷戰結束，反派角色變成北韓、前蘇聯和東歐黑幫，911事件後變成伊斯蘭恐怖主義分子。除了韓戰外，美國在歷史上很少有與中國大陸軍隊對峙的場面。而韓戰又是美國很不願意面對的一場尷尬的戰爭，相關的影視作品本來就少。中國大陸的志願軍裝備比美軍落後不知多少世代，勝之不武，更何況無所斬獲。近年來，中美關係雖然緊張，但是好萊塢覬覦大陸龐大的票房市場，也很少有刻意醜化中國人形象的大片。

這種軍事對抗或拳腳相搏的畫面付之闕如，實在很難激起美國民眾的同仇敵愾。這時幽靈般的氣球正在北美大陸上飄盪，正好給美國反中情緒加油添醋的好機會，美國媒體與政客怎麼可能放過。

這種高空氣球飄到北美並非首例，軍方多認定沒有軍事威脅，這次也不例外。這一次的氣球早在1月27日就已進入北美防空司令部的視野，而直到2月3日媒體披露之後，才成為新聞熱點，而且被右翼媒體和政客拿來大做文章。拜登最近又面對債務上限到期的壓力，不能示弱，乾脆打蛇隨棍上，利用這個機會演一場軍事大戲。

2月4日，美國聯邦航空管理局下令3個機場及附近空域實施臨時飛行限制，以實施「國家安全行動」。出動除兩架F-22負責擊落外，還出動了F-15戰鬥機、KC-135加油機，海軍的P-8A反潛巡邏機、海岸警衛隊的HC-130搜救飛機等各型飛機。附近海域也集合了3艘美國海軍的軍艦：有船塢登陸艦和兩艘導彈驅逐艦，還有數艘海岸警衛隊的船隻和潛水夫，準備打撈氣球殘骸。機艦齊發，飛彈一擊命中，軍容壯盛，我武維揚，的確有人心大振的視覺效果。

電影散場，還是要回到現實的街區。美國的軍情單位與智庫都有人表示，該類氣球的威脅其實不大，美國的大動作有些接近歇斯底里了。其實美國軍方、白宮甚至川普一開始也都認為毋須大驚小怪。但是在右派媒體的炒作下，甚至可能是有心阻止布林肯訪華，白宮只好配合演出。美國國內政治兩黨惡鬥的情況已經延燒到外交領域，不僅嚴重影響美國國家利益，更危及世界局勢的穩定。這起事件長遠影響未必，但是布林肯訪華行程叫停，中美關係再度緊張，卻讓國際感到憂心。特別是布林肯取消行程，讓雙方失去說明和轉移的機會，殊為可惜。這只會讓中美關係越來越受制於美國右翼，雙方敵意螺旋升高。最近《流浪地球2》在北美上映，加上這顆流浪氣球，也許會給好萊塢不少靈感，以後的「滿大人」可能有更多科幻的元素。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※