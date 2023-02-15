曾4次參與北京「習連會」的中國國民黨前副祕書長張榮恭，最近接受中評社採訪談到：「堪稱當今台灣首席元老政治家的連戰於剛出版的回憶錄中，專章論述了兩岸政治對話的必要性，強調兩岸溝通協商，先經後政有其意義，以爭取民意，但卻不能只經不政，甚至聞政色變，否則，和平必無法鞏固，還將因政治分歧激化而升高戰爭風險」。張榮恭認為，當前各界更值得思考，2000年連戰投入大選時就倡議的兩岸和平協議，這也成為2005年4月北京「連胡會」開創國共關係，突破兩岸關係的五項願景之一，如今更是應該加強推動。

兩岸和平協議的話題，自2000年連戰投入大選至今，已綿延23個春秋，期間也曾助力馬英九贏得2008、2012大選。可惜，馬上台後，為討好綠營，推行三不路線，放手讓台獨勢力坐大，釀成2014太陽花學運，終致2016失去藍營江山，也錯失了兩岸洽簽和平協議的黃金8年，殊實遺憾。

一紙和平協議，竟如此曲折坎坷，皆因涉及兩岸政治關係、政治定位、台灣國際空間以及如何結束兩岸敵對狀態、建立軍事互信機制等重大課題。為此，兩岸學界、智庫進行長期不懈的研討和交流。兩岸學者第一次面對面洽商和平協議，是在2009年6月中旬，在北京清華大學法學院主辦的研討會，當時筆者也參與其中。陸方出席的有許世銓、周志懷、王振民、饒戈平、孫哲等十幾位學者；台方出席的有張亞中、黃光國、林建甫、楊開煌、謝明輝、謝大寧、耿曙7位學者，國台辦研究局副局長吳峻等官員全程參與。

研討會中，雙方學者雖各持立場，也取得了幾點主要共識：一是和平協議作為國家統一前的原則性、過渡性的中程協議，應正式宣告結束1949年以來的戰爭狀態，創造台海永久和平；二是要重申兩岸同屬一個中國原則，互不從事任何分裂國家的活動；三是明確兩岸關係是國家內部不同於港澳的平等相待的特殊地區關係；四是應指明由兩岸統合走向最終統一的和平發展方向和目標；五是確定兩岸共同協商合作的機制，互設辦事處，成立兩岸和平發展委員會，由雙方最高領導人共同擔任委員長；六是本著尊重現實、擱置爭議、求同存異、共創雙贏的宗旨，對較敏感的兩岸政治定位問題，雙方稱呼問題可暫時迴避或模糊化處理，對於和平協議的最高簽署人，陸方學者建議用大陸領導人和台灣領導人的稱謂簽署（此建議雖未用於簽署和平協議，卻被成功用於2015年11月的「習馬會」）。

正如當時主持研討會的全國台研會副會長許世銓教授所言，「和平協議不僅是兩岸，而且是世界，特別是美國關注的問題。實際上，我們討論這個問題已經牽動了美國的神經」。今年1月中旬在華府舉行的美日峰會發表聯合聲明，除表示重視台海和平穩定外，另稱鼓勵和平解決兩岸問題。實際上，慣於說一套做一套的美日領導人，未必真心實意樂見兩岸洽簽和平協議，更未見其對台灣執政者進行實質敦促，甚至還可能暗中使絆，加以干擾阻攔；而出於台獨分裂主義本性的民進黨，更是竭盡全力進行抹紅抹黑，恨不得把和平協議扼殺於萌芽之中。

時至今日，臨近2024大選，台灣又一次面臨戰爭與和平的重大抉擇，87歲高齡的連戰前主席在新書發表會上表示：「時代巨輪一直往前轉動，現在該是下一代接下使命，往前繼續奮鬥的時刻，更盼兩岸能走上和平之路，共同合作，共同發展，共同繁榮，子子孫孫永遠不再受戰火的波及」。在連戰寄望的中國國民黨下一代黨員中，現任中央評議委員的孫文校學校總校長張亞中，於最近宣布參加2024國民黨候選人提名選舉。他強調，2024大選可能是台灣最後機會，是和與戰的選擇，而無論是和是戰，每位參選人及政黨必須拿出完整的方案，而不是空口白話，或以「和平」為名，卻行「鬥、拖」之實，要有一個扎扎實實的想法，作為走向兩岸對話協商的方案。為此，他率先提出一個兩岸和合方略構想，他確信這是唯一一個對台灣最有利，而北京也有可能接受的方案。顯然在他的方案中，通過洽簽兩岸和平協議，用最釜底抽薪的做法破解目前的兩岸困局，讓台灣成為全球非戰和平區，讓兩岸可以和平發展，再經由兩岸的和合過程，在尊重與平等基礎上完成和平統一。

張亞中2021年9月以第二高票競選黨主席，成為黨內資深正藍代表人物。他以其理性務實、邏輯嚴密、清晰精準的兩岸論述為基礎建構起來的兩岸和平方案，應成為中國國民黨打贏2024選戰的寶貴資源。國民黨即將啟動候選人提名機制，張亞中強調政治不是他的職業或事業，而是想喚起民眾自救。他這次展現當仁不讓，勇於站出來敲響國民黨的戰鼓，令人感佩之餘，更希望國民黨或非綠陣營這次初選出線的候選人，能夠從善如流，在競選政綱中採納張亞中的論述和方案，讓兩岸早日走上和平大道。（作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員）

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