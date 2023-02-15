美中關係一度因氣球事件而陷入緊張，所幸雙方知所節制，已出現降溫跡象。美方對最新發現的不明飛行物不再指責中方，也傳出美國國務卿布林肯可能在德國慕尼黑安全會議上與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅見面。能否回到拜習會後一度緩和的氣氛尚待觀察，但是今年雙方經濟都有衰退的壓力，重啟合作，特別是美國能否改正經濟脫鉤的民粹主張，對全球穩定繁榮至關重大。

科技封鎖傷人傷己

深究起來，中美矛盾的根本，在於美國對於中國大陸崛起的認知。美國一方面自認在政治經濟體制上優於中國，一面又宣傳「中國威脅論」，將中國大陸塑造成無孔不入的敵人。美國對於氣球事件的過度反應，正反映出這種焦慮不安與矛盾心態。這種矛盾心理，不僅無助於改善兩國關係，也無法解決美國內部發展的需求。

美國越來越多的人認為，中國經濟崛起代表對美國的威脅，必須與中國在經濟上脫鉤。中美之間固然有政治體制、價值觀念乃至文化思維的巨大差異，但是處在這個高度相互依存的全球化時代，經濟脫鉤、科技封鎖都是不切實際且傷人傷己的作為。

美國商務部最新發布的資料顯示：去年美中兩國商品貿易來到6906億美元，創歷史新高。對中國年度商品貿易逆差增長8%，達3830億美元。美國對中國商品出口額增至1538億美元，進口額增至5368億美元。可見從川普總統任內開始的貿易戰，幾乎完全不見成效。美國消費者和企業受惠於自由貿易，他們的選擇比政府更有影響力。美國要與中國經濟脫鉤遠比想像困難。

即使在科技脫鉤方面，美國及其盟友也受到一定的傷害。美國相繼推出《創新與競爭法案》、《2022年美國競爭法案》、《晶片法案》等政策，去年10月也祭出最嚴厲的出口管制，並結合盟友組成晶片聯盟。這的確造成中國科技發展與製造的挫折，但由於中國多年來一直是晶片設備行業成長的主要動力，這些禁令也會使許多美國公司深受其害。

最近，美國知名晶片製造設備供應商泛林集團宣布，受最新一輪對華晶片製造設備出口禁令影響，將解雇1300名全職員工。全球第三大記憶體晶片大廠美光也傳出裁員消息，預計將在全球裁減10%的員工。對荷蘭光刻機巨頭ASML來說，中國為其第3大客戶，若停止向中國銷售光刻機，ASML的銷售額可能會減少5至10%，因此美國如何彌補廠商因出口禁令所承受的損失，將是美國晶片聯盟能否落實及維持的重點。ASML和台積電也都表示，晶片產業鏈的重組將會大幅提高晶片生產成本，最終還是由消費者承擔。總之，在政治紅利與政府補貼用盡之後如何維持對中國晶片封鎖的強度，將是一大考驗。這30多年來全球特別是東亞國家透過各自的比較利益建構起來的晶片生產生態，現在受到地緣政治影響被迫重組，付出代價的絕對不是只有中國大陸。

中國具有世界最完整的產業體系和潛力最大的內需市場，持續吸引國際資金投入，美國的脫鉤反而讓美商失去合作的機會。固然有部分廠商將生產線外移到東南亞與南亞，但數據顯示，由於中國大陸在零組件生產的強大優勢，這種重組往往有助於強化而非削弱大陸與其他亞洲國家的經貿關係。美國海關數據顯示，自2018年7月以來，美國從東南亞10國的進口已增加89%，這並沒有減少從中國大陸的進口，更沒有降低東南亞國家對中國經濟的依賴。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」發布2023年亞太實力指數，美國綜合實力雖仍領先中國，但在經濟關係和外交影響力上，已經落後中國。

回歸經濟運作本質

事實證明，美國要透過經濟脫鉤和科技封鎖來壓制中國的崛起有相當難度，而美國也從中國的經濟繁榮中獲益。美國政治人物為了選票干擾經濟活動，終將淪為口號。美國財長葉倫有意訪中，期盼中美兩強都能回歸經濟運作的本質，從合作中化解不必要的誤會，讓全球經濟恢復繁榮。