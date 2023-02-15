俄烏戰爭即將屆滿1周年，俄羅斯與烏克蘭都面臨十分慘烈的局面，死傷枕藉，數以萬計，斯拉夫人流離失所，面對著殘酷的人道災難。儘管俄方已提出無條件和談的訴求，但烏方悍然拒絕，北約則繼續加碼供應更多先進的武器，俄方則不甘示弱。很顯然，這將是一場無休無止、慘絕人寰的消耗戰，犧牲的卻是烏克蘭幾千萬無辜的民眾，但大家都心知肚明，不會有真正的贏家。

對於澤倫斯基這位演員出身的斯拉夫人而言，從「演總統」到「當總統」，真是人生如夢！但是，現在他從對俄作戰、反腐肅貪、清君側、滅豪強，再到進北約、入歐盟，這麼多的任務都要在短時間內完成，實在是艱辛無比。

許多政治領導人在任期內只能完成一、兩件大事，但澤倫斯基卻在第一個任期面對這麼多嚴峻的考驗，實在是壓力深重，難上加難！這到底是天降大任於斯人也？還是時運不濟，臨危受命？只有讓歷史作裁判了。

但是，一次大戰迄今的歷史卻告訴我們，文明的衝突與民族國家的戰爭是環繞著文化、語言與族群意識進行的。引發一次大戰的導火線是1914年6月28日奧匈帝國王儲費迪南大公巡視波士尼亞首都塞拉耶佛時，遭到塞爾維亞族青年普林西普的暗殺而身亡。早在1908年奧地利就兼併了波士尼亞，進一步還想兼併塞爾維亞，結果造成塞族人民的強烈不滿，他們堅拒奧匈帝國的擴張行動，並尋求俄羅斯的支持，藉由暗殺行動制裁奧地利。但這一事件卻牽動了各大國之間的新仇舊恨，進而掀起了不同文明體之間的嚴重衝突，最後釀成一發不可收拾的世界大戰。

其結果是，奧匈帝國與德意志帝國聯手形成「大日耳曼聯盟」，對抗俄羅斯帝國支援塞爾維亞王國的「泛斯拉夫聯盟」。經過3年戰爭，俄羅斯頹勢日顯，1917年俄國王室在「二月革命」中被推翻，繼起的「十月革命」布爾什維克黨人取而代之。但是，掌握新政權的布爾什維克卻難敵德奧的威脅，最後被迫簽署《布列斯特─立陶夫斯克條約》，自此退出了一戰。換言之，「泛斯拉夫聯盟」敗給了「大日耳曼聯盟」。

但在德奧與俄羅斯開戰之後，英國卻加入對德奧宣戰的行列。而與英國同文同種，屬「盎格魯薩克遜」民族的美國，也在1917年加入英國的行列，並對德宣戰！英美聯手合作的結果，很快就壓垮了筋疲力盡的德國。換言之，「盎格魯─薩克遜聯盟」才是一戰最後的贏家。

但是，當時一心想獨立的烏克蘭人卻尋求德奧的支持，企圖擺脫俄羅斯，建立新的「烏克蘭人民共和國」，不過德奧敗給英美，烏克蘭獨立之夢很快地就成為泡影。

一百年之後，另一場大戰又起！烏克蘭人期待，一旦得到「大日耳曼」與「盎格魯─薩克遜」聯盟的雙重支持，就可徹底打垮俄羅斯。但是，這真能成功嗎？澤倫斯基真的是斯拉夫民族不世出的英雄？他想以一人之力，挾美英、歐盟與北約的支持，重挫俄羅斯，這真的會成為事實嗎？這是澤倫斯基面臨的大哉問！