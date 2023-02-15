陸委會14日宣布自2月20日起開放港澳人士來台自由行；15日批准上海市台辦副主任來台參觀燈會。這是兩岸政府互釋善意與務實的體現。筆者長期主張，兩岸關係需要「求更多的同，暫擱無解的異」，兩岸從交通、觀光等事務性議題協商著手，或者從地方政府間互訪交流著手，都是可以擱置「政治前提」，重啟對話並累積互信的契機。

陳建仁內閣上任後，筆者曾撰文指出， 陸委會邱太三主委、海基會李大維董事長、海基會秘書長的邱垂正等嫻熟國際與兩岸情勢、長期參與兩岸一線實務工作，皆是能把握原則又兼具務實柔軟的對陸交流人選。

再從中國大陸方面觀之，國台辦主任宋濤有17年福建經驗，福建又是和台灣互動最密切的省分，他上任後積極了解台灣真實的社會民心情勢的動作，亦展現出「務實、求是」的作風。從人格特質和施政風格來看，兩岸情勢在邱、宋兩位先生的任期中展現新氣象，自是值得期待。

日前，筆者撰文呼籲，兩岸政府間有序重啟交流是兩岸政治領袖應共同促成的務實措施。例如，陸方開放海基會事務性官員赴陸、我方開放陸地級市（直轄市及省級以下）政府台辦人員來台。2019年上海市台辦主任就曾藉台北燈會時機來訪；此次政府再次批准上海市政府官員赴台，可見兩岸政府「相向而行」的氛圍。

我們更注意到，國台辦2月1日記者會提出恢復兩岸航點時的表述，全文沒有政治前提。國台辦表示，「大陸航空主管部門通過《海峽兩岸空運協議》聯繫管道致函台灣方面表示，當前兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。」國台辦還特別強調，「我們希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施。」這無疑為一束善意的橄欖枝。

相對地，我們也可觀察到台灣方面的善意回應。政府年前提出「小三通金馬春節交通專案」，年後即宣布「小三通常態化」。日前又進一步恢復「港澳自由行」。足見政府以服務兩岸人民往來需要為先，並在兼顧疫情防控，以及各航點維運人力與對接機制妥善的條件下，為兩岸交通往來「有序」恢復至疫情前水準所做的部署。

其中值得關注的是，國台辦所提《海峽兩岸空運協議》實為兩岸公權力對話的正軌。由於航空航點恢復無可迴避兩岸公權力就「海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安(CIQS)」事項進行協商。前述協商機制，過去本就是在兩岸「大兩會」和「小兩會」框架下進行，至少包含《海峽兩岸空運協議》、《海峽兩岸海關合作協議》、《海峽兩岸民航飛航安全與適航合作協議》等溝通管道。為了實現兩岸旅客往來和航點的恢復，雙方事務層級官員的溝通和對話不僅必要，更是展望下階段交流的契機。

2月2日，蔡英文總統出席海基會「2023大陸台商春節活動」時就曾表達，「在理性、平等及相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受，而且促進區域和平及穩定的可行之道」。期待兩岸各領域事務層級官員互訪能夠持續，在善意與務實的鋪墊下，為兩岸政府共迎春暖。

（作者為海基會前董事長）