新北市長侯友宜是否像黨主席朱立倫所稱是國民黨的「最強母雞」，就現階段民調而論的確是。然而，此刻的侯友宜，面對2024大選，進退之間都亟需時間來醞釀上台身影，靜待民氣由下而上匯聚成形，「選總統」才會是黃袍加身、水到渠成。未料，國民黨這鍋細火慢熬的粥，恐怕又要被「年輕氣盛」的郭台銘給硬生生打翻。

在民主時代，任何政黨要想推出最適當的候選人，最佳途徑就是舉行初選，由民意決定誰該出線。因此，國民黨真的非侯友宜不可嗎？當然不是。任何有志角逐大位者，只要符合黨所規範的條件，都有資格爭取披掛上陣的機會。

既然國民黨有責任鼓勵黨內勇於競爭，為何郭台銘的表態，會讓許多人臉上三條線？原因之一，在於已經退黨的郭，根本就不具備參與初選的條件，卻仍企圖以非民主手段，逼黨因人設事開後門，這已稱不上是初選，而是獨裁式的霸王硬上弓。

原因之二，在於2019年郭台銘輸掉提名後，為延續個人總統夢，不惜透過「郭柯王」結盟試探獨立參選的可能，直到中選會截止登記前才宣布放棄，無論本意為何，實已造成藍軍分裂。直到今日，儘管這道不堪回首的傷痕猶在，他卻視而不見，令人懷疑是否把國民黨當夜壺，需要時拿來用，不需要就嫌你臭。

原因之三，在於選民永遠記得郭台銘在2019年4月17日宣布參選時說過，若初選選不上，一定會接受且全力支持黨所提名的候選人。結果證明他是「得不到，就砸爛」，將承諾棄如敝屣。試問，一位連自己講過的話都能背叛的人，還有足夠的政治誠信角逐國家元首嗎？

今年72歲的郭台銘，如果當初會因「年輕氣盛」而做出親痛仇快之事，那麼，3年半過去，他有成長些了嗎？答案恐怕是否定的。

國民黨很清楚，去年九合一選舉結束後，取得輾壓式勝利的侯友宜，無論主觀意願為何，時勢都逼他必須面對2024的參選問題；近來各民調也顯示，目前藍軍足以與賴清德抗衡的選將就屬侯友宜。雖然，這不代表國民黨要就此定於一尊，在野陣營也不應限縮提名策略的想像空間，但考量韓國瑜的前車之鑑，若國民黨最終將提名侯友宜，勢必得順應社會氛圍鋪陳，等到因緣俱足再讓他登場，以降低「落跑」的質疑。

因此，何以朱立倫會突然拋出「國民黨會提名最強人選，而侯友宜是最強母雞」這番話？這當然不是天外飛來一筆，而是面對郭台銘突襲式的表態，朱為求穩住黨內漸趨成形的共識，避免亂流衝擊提名節奏，才不得不出手把重心導回侯友宜身上。

只是，朱立倫這番話，等於提前將侯友宜推向第一線，這對黨是利或弊，暫難估算。但可以肯定的是，郭台銘已經讓國民黨魚死網破過一次了，時至今日，如果他依舊無視大局所需，如法泡製2019年的分裂危機，這恐怕就不是一時衝動，而是居心叵測了。

（作者為資深媒體人）