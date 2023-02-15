「呼！」全台灣終於可以鬆一口氣，感謝林智堅在論文抄襲風波向社會道歉並放棄「戰清白」，他選擇放過台灣也放過自己了。執政黨曾精心包裝的這位政治新銳，在去年九合一大選中，因學術不倫、說謊硬拗，讓整場大選從政治失焦變成泥巴戰，在野黨甚至在無需精確政策論述、路線辯論的前提下，就輕取縣市長選戰，或多或少私下都表示過「感謝小智，讚！」

選戰至今的大半年間，造成賴清德、蘇貞昌、鄭文燦等民進黨要角疲於奔命還被嘲笑的主角，除了林智堅，就是那曾在民進黨中常會要求全黨「相信林智堅清白」的蔡英文總統。

這段時間，為了盲目相挺蔡英文，綠營政治人物及側翼歹戲連棚，民進黨死不認錯，指鹿為馬的老毛病又犯了大半年。全民洗腦工程從御用媒體的新聞、社論、政論節目，一直到各社群媒體的洗腦兼洗地文，讓老人看了惱怒，年輕人看了唾棄。好不容易在蔡英文辭去黨主席、撤換閣揆後，副總統兼黨主席的賴清德才能半遮半掩進行所謂的「清理戰場」。

然而這戰場清理的手法與過程，不論是反黑金或是維護學術倫理，賴清德的最高指導原則是不能讓蔡英文及民進黨共犯結構顏面盡失，以免自己爭大位之路又添顛簸，因此祭出的各種招式並不是全面回應社會期待的去除沉痾，僅以訴求箍攏基本盤信眾為標的，盡量避免支持族群再失血。

如此草率地「就地掩埋」彷彿只為了「眼不見為淨」，導致在野黨的攻防轉換間仍可持續輕易取分，而民進黨諸公在這樣綁手綁腳的狀況下，接下來的各項施政及明年大選展望都將呈現進退維谷的尷尬姿態。

與此同時，最尷尬的來了，就是前國安局長陳明通又說話了。身為林智堅抄襲論文的指導教授，在「受害者」（論文被抄襲者）余正煌公開以司法動作捍衛清白後，主導一系列「小智讚」的陳教授不但至今不道歉，甚至還語出驚人地說余正煌的論文是用他提供的「客制化公版」。

這讓社會不禁想問，難道陳明通擔任台大教授期間，這種把學位當生意的「客制化」是常態？「公版」又是由哪些學生專業捉刀後再由陳教授仲介流通、對價關係為何？陳明通的一番話，政客可以裝聾作啞，但台灣大學的學術清譽卻不宜只是臣服於威權的「尊重當事人說法」這麼一句，就雲淡風輕放陳明通過去。是的，整個社會都過不去！

外界想問，林智堅本人都認賠止血，陳明通也被蔡英文罷官了，怎麼還回頭演出新娘不上轎卻由媒婆坐炕上的戲碼，民進黨到底在灑什麼狗血，真不把社會集體認知當回事？更或許，自認公忠體國的陳明通在這波內閣人事異動中被犧牲，導致他必須在此議題上再次發聲，藉此提醒蔡當局他還存在，「不能忘了我」！賴清德想拆彈好好選總統，現在看來少了執政資源疏通此一關鍵人士，還是難上加難。爛戲續集又開演了，復仇者請就位。

（作者為資深媒體人）