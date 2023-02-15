因論文抄襲被迫退出2022桃園市長選舉，且拖累整個民進黨選情的前新竹市長林智堅，在中華大學學位訴願案遭教育部駁回後，日前自行撤回台大學位訴願案，並表示因論文寫作有瑕疵，願向社會道歉。

林智堅並未承認論文抄襲，且稱後續的官司訴訟是「因選舉而起」，外界認為他的道歉並沒有誠意，不過，至少可以看出民進黨主席賴清德清理戰場、為論文門止血的用意。

然而，論文門的另一當事人，林智堅碩士論文指導教授陳明通卻似乎完全沒有止戰的打算。他在林智堅道歉後表示，余正煌被抄襲的部分「一個字也不是余正煌自己寫的」，而是陳明通為幫助學生能順利畢業所撰寫的「公版」。

也就是說，兩人論文雷同的地方，既不是出自林智堅之手，也不是出自余正煌之手，而是恩師的慷慨之賜。陳明通想藉此澄清林智堅並未抄襲，卻暴露了一個可能更可怕的弊端：身為一流學府教授的他，竟然主導學生論文集體作弊。

這個問題比已經出包的林智堅、鄭文燦論文抄襲更嚴重不知多少倍。一方面，陳明通有詐欺之嫌，另一方面，既然論文有個所謂的「公版」，那麼涉及抄襲的學生可能更多。根據之前民代的爆料，陳明通指導的學生超過170人以上，其中有多位的論文極為相似，有所謂「5胞胎」、「9胞胎」的現象。

既然陳明通已主動表明會提供公版讓不同學生照抄，那麼，或許撰寫論文時使用「陳氏公版」的學生並非少數，而是有一拖拉庫。如此駭人聽聞的學術醜聞，若追查下去，不只民進黨將動搖黨本，甚至讓執政團隊滅頂，也不令人意外。