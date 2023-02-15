2023一開年，台海局勢還是不安寧，一方面是因為中美之間交鋒，導致兩國關係難以緩和，美國更是不斷打台灣牌，不僅有眾議院議長麥卡錫打算效仿斐洛西也來台灣走上一趟，更有美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓，一舉拿下4個菲律賓軍事基地的使用權，對台海、南海虎視眈眈；而另一方面，民進黨政府也沒少折騰，持續進行炒作，還有傳言說蔡英文總統即將訪問美國。

種種問題疊加起來，使得台海局勢愈發緊張，越來越多的台灣民眾開始擔心一個問題，美國和民進黨繼續添柴拱火，萬一台灣被解放軍封鎖了，到時候怎麼辦？

對於這樣尖銳且現實的問題，蔡政府相關首長自然是悶不吭聲，但是曾任國軍參謀總長的李喜明卻提供了一條妙計。

按照他的說法，如果解放軍封鎖台灣，國軍想依靠自己力量突破封鎖非常困難，所以比較好的辦法就是借助外力，把大家拖下水，比如說美國、日本、韓國。在他看來，不管是美日韓其中哪一個國家，自身實力都不錯，而且在台灣問題上偏向民進黨政府，所以這個辦法可行性很高。

聽到這番說法，也不能說他異想天開、痴人說夢，但地緣政治的現實情況，卻也不見得那麼簡單。其一，不管是美國還是日韓，可能都不敢為台灣冒這個險，雖然說這些國家樂此不疲，頻打台灣牌，但既然是打牌，就說明這牌並非不能捨棄，說到底還是一個攪動局勢的工具罷了，既然如此，他們何必為了一個工具押上身家性命？所以美日韓都不敢太過衝動。

其二，來不來得及也是一個問題，如果真的出現解放軍全面包圍封鎖台灣，那不用想也知道，中國大陸肯定是要畢其功於一役，不會留下任何漏洞，以解放軍的軍事實力，首戰即終戰，一定會在最短時間內徹底完成對台灣全島的控制，這個時候即便民進黨使用什麼手段，引得美日韓插手，但等他們到場，局勢早已在解放軍掌握之中，恐怕再來多少人也翻不起什麼浪。

事實上，面對愈發緊張的台海局勢，與其思考怎麼把別人拖下水，倒不如去思考一個更加本質的問題：究竟是為了什麼而「反戰」、「抗中」呢？是為了讓自己維持原本的生活，免於當兵上戰場？還是單純地不想看到、面對戰爭？又或是從心底抗拒中國，不願與大陸有任何身分認同的關聯？

其實從日前金門跨黨派議員發出的「永久非軍事區」倡議，我們能夠看到，大多數台灣人民「反戰」的根本目的，還是想謀求發展，有句話說得好，經濟是最大的民生，發展才是硬道理，戰爭帶來絕對破壞，肯定不利於發展，所以才有「反戰」的必要。而從這個角度來看，兩岸和平發展、共同市場，無疑是更加適合台灣人民追求發展的想法的，在此基礎上，兩岸同胞理應相向而行，不該背道而馳，這樣也不用想方設法拖別國下水了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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