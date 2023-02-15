佛光山開山宗長星雲大師圓寂，海內外信眾與各界人士深表哀悼。大師所倡議的「三好、四給、五和」理念，尤足堪世人信奉篤行，以體現公平正義、秉持中道，不偏不倚、不執兩端的崇高理念。

大師辭世之際，台灣的總統大選逐漸拉開序幕，藍綠陣營開始駁火，一如往昔，綠營人士又在煽惑極端思想，分化兩岸關係，激化統獨對立，甚至暗含挑撥族群關係的語言。國民黨副主席夏立言為了修補兩岸關係，為台灣農漁民及食品業者輸陸困境解套而訪問大陸，雖然得到正面回應，卻也備受綠營人士扣帽抹紅。

使兩岸人民發展親善關係

兩岸關係近年因民進黨背離九二共識原則而持續惡化，殃及台灣相關業者，其舒緩與改善之道，一如星雲大師所說：「在台灣，我們要用理解的角度來看大陸；在大陸，我們應該用尊重的角度來對待台灣。」兩岸領導人若能以眾生為念，放下執念，則關係自能豁然開朗。

兩岸關係錯綜複雜，應對之道首先繫於互相尊重與體諒，實踐佛教倡導的和諧、平等、包容、同理、尊重、友愛等精神，確實做到大師的倡議：兩岸人民發展親善關係，要像兄弟情誼，從心裡相互尊重友愛、彼此喜歡心裡和悅，和平自然水到渠成。遺憾的是，自民進黨全面執政至今，執著於抗中親美，與發展親善關係的理想背道而馳，從而將台海推向兵凶戰危的邊緣。

蔡總統一面說戰爭不是選項，兩岸應對話與合作，但對兩岸交流與協商則緩步輕挪，對人員、交通、甚至弔唁都極盡阻擾之能事，讓人感到她的宣示只是在唬弄大陸、應付美國、欺騙人民。這種欺瞞性的作為不僅破壞兩岸關係的良性發展，也將台灣內部對於兩岸關係的不同主張粗暴地區隔為統獨對立，將無法苟同其謀獨路線者一概打為親中統派、中共同路人，而致力於避戰謀和者就是投降派、在地協力者，並以此區隔與抹紅策略騙取選票，因而嚴重分化民眾，激化衝突。

民進黨基於一黨選舉私利而肆無忌憚地撕裂兩岸關係，擴大民眾之間的歧異，破壞族群感情。民進黨不斷在內部找敵人，製造矛盾，自以為站在絕對正確的一邊，凡逆我者皆為賣台，鳴鼓而攻之。進而利用執政大權，從政策上、立法上、人事安排上、資源分配上區分我群與他群，利己肆無忌憚，打擊對手無所不用其極，以致民主遭受壓制，自由備受侵犯，法治為之蕩然。

終結濫權找回民主的初衷

民進黨近年濫權執政，將台灣民主與憲政體制運作導向撕裂型政治，舉凡民主體制該有的尋求共識、妥協折衷、尊重少數、公平競爭等精神率皆蕩然無存，強凌弱、眾暴寡，讓叢林法則主導台灣的政治。於是乎，民主所內含的調和機制失去附麗空間，導致衝突不絕，人心離散。

台灣處境艱危，亟需重建調合型政治，以期凝聚基本共識，將分歧的政治認同統合在憲政體系內，並且彌合民眾之間分裂的感情臍帶。今年正值總統大選競選期間，台灣民眾實應認清近7年民進黨執政對兩岸、藍綠、統獨乃至世代之間帶來的分化與撕裂結果，審視台灣社會朝著部落政治的分崩離析狀態沉淪，回到民主的初衷，好好思考目前這種遠遠背離調和精神與統合機制的政治，究竟是否符合台灣的整體利益？如果確信其背離當前國家之所需，則應確實檢討，謀求解決之道。

台灣沒有撕裂的本錢，民主政治不必然走上極端。台灣政治惡鬥多年，亟需和諧，臻於星雲大師所描繪的境界：萬物和諧猶如一幅畫，在和諧中產生美麗、生發力量。然而，和諧必須謹守禮法方能達致。誠如大師的開示：「人們在遵守禮法的前提下和睦相處。所以，一方面『禮之用，和為貴』，和是目的；另一方面，一味地為和而和，不以禮來進行約束，不講原則，也是不行的。」回復民主的禮法為台灣的當務之急，也是民眾選擇領導人的重要考量。