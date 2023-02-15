國民黨高層說，若主辦初選，可能會留下後遺症，造成黨內不團結。

如果這個邏輯成立，那中國國民黨也應該建議總統府，為了避免選舉造成台灣不團結，產生後遺症，不如 2024 就用協調式徵召來產生總統，或者也不必再辦什麼政策說明了，未來總統直接靠民調決定就行了。

這樣全台灣都能夠團結了，大家說好不好啊？

國民黨的高層了解「制度」兩個字的意義與重要性嗎？「初選」是一套甄選制度，包括報名、政策說明、選民投票等三個部分，缺一不可。「制度」是規範，不是麵團，想怎麼捏就怎麼捏。

敗選的確與不團結有關係，但不能認定初選就會造成不團結。初選與不團結是兩個不必然有邏輯關係的兩件事。透過初選反而可能更團結。

不要因人而誤讀制度，更不要為因人而消滅制度。

「依法不依人」！按照初選制度產生候選人，有這麼難嗎？到今天為止，中國國民黨還是一個民主的政黨，不是一個閉門式政黨，更不應該是少數人可以決定規則的政黨。開大門，走大路，才是正道。

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