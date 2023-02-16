又是一年元宵節，大家有吃湯圓/元宵嗎？對我來說，今天的特殊之處，可不僅僅是開開心心吃湯圓、玩花燈。因為今天，是對「一家兩岸」來說，特殊的一天。

七年前的元宵節，「一家兩岸」誕生了。

仍記得當時，我和老媽在武漢園博園看燈會；姨媽和表妹在台北西門町看燈會。

一樣的元宵、一樣的燈會，一樣的傳統、一樣的人。

而老媽的鄉愁，在元宵夜具化成一盞盞小小的燈籠：「微信上/我在這頭/姐姐在那頭」。

今年，我也體驗了一把「這頭」與「那頭」的滋味，第一次在台灣過年。

01 沒有春晚，怎麼過年？

在台灣，元旦是個大節日。

不同城市各個跨年晚會嗨到零點，每個城市還要「爭奪」重量級大咖。比如說五月天在哪裡，哪一場跨晚就會更難搶票。

台北101大樓每年元旦還有固定節目——跨年煙火，大家一起倒計時，邊尖叫邊看著漫天絢爛。

本人本來也想去湊個熱鬧，提前做好了攻略。可惜天公不作美，台北陰雨連綿，最後坐在家裡等轉播了。

但春節，好像不像元旦那麼隆重。至少台灣過年沒有春晚。

除夕當晚，我和老爸翻遍了每一個電視台，無論藍綠，都在重播政論節目或者放映電影，沒有春晚！連大陸春晚的轉播都沒得看。

雖然在台灣沒有春晚，但大家都還是要過春節的。

除夕當天，家人們還是會聚在一起，聊聊天、打打牌（其實主要是打麻將）。像我們家裡，不僅僅是長輩，就連所有小輩都會打麻將。大家吃完晚飯，分成幾桌打麻將到快要轉鐘，然後一起出去放煙花。

沒有春晚的倒計時，也能知道零點到了——窗外的鞭炮，響起來了。

02 年貨置辦，這裡最熱鬧

我將過年必做的三件事稱為「春節三件套」：買年貨、年夜飯、看春晚。

在大陸，我們家已經好久沒有置辦年貨了，尤其是外賣、社區團購等等太方便，不需要「置辦」，隨時都能買上。最多就是網購一下對聯貼一貼。

但在台北，外賣業務主要還是以食物為主，也沒有「社區團購」，大家還是更喜歡去有「年貨大街」之稱的迪化街。

迪化街的建築風格頗為歐式，平日不少人前去拍照打卡。

但在春節之際，它搖身一變。掛上大紅燈籠，年味撲面而來，各路攤販擺攤、開店，熱鬧非凡。

這裡彙集島內四面八方的南北好物，有價格高昂的鮑魚罐頭、烏魚子等海貨，也有販賣牛軋糖、蜜餞等零食，各種年貨應有盡有。

年貨不夠，小吃來湊。咖喱蝦片、牛舌餅、章魚燒，還有花生湯、貢丸湯、花枝羹……最正點的台味，都在這裡。

近年來，年輕人來得少了，市政府就在這裡舉辦以年味為主題的文創活動。不少年輕人也樂意參與進來，手繪紅包、學寫毛筆字，好不熱鬧。

霞海城隍廟也在這條街上。喝杯平安茶，虔誠地上香拜拜，祝大家兔年皆歡愉、萬事皆勝意！

03 年夜飯，好像沒差

「三件套」裡，年夜飯是必須滴。

台北的年夜飯。（作者提供）

年年有餘，所以一定有魚；新鮮的海蝦，大家也都愛吃。

香乾、佛手、醉雞……滿滿一桌子菜，是不是大部分在大陸也能見到呢？

還有小朋友桌專供——番茄炒雞蛋！（是的，我還是小朋友）

可能像透抽、花枝丸一類在大陸不多見，但C位的大蹄膀，長時間熬煮後的Q彈軟嫩多汁……

好像是江南的名菜誒！

兩岸年夜飯的菜色，根本沒差啦！

大陸的年夜菜。（作者提供）

好幾個台灣朋友也跟我說，台灣這邊的「本省菜」其實不多，大家愛吃的主要還是「外省菜」（就是指大陸的菜系啦）。

尤其是大陸沿海一帶，口味清淡、偏甜，很合台灣人口味。

可能，兩岸的春節，還是同一個春節。

同一個春節，同一個傳統，同一份對家人的牽掛與愛。

（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）