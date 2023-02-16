我國防部先後公布，2月12日計有共軍殲-11戰機2架、殲-10戰機4架、殲-16戰機2架、運-8反潛機1架與BZK-005無人偵察機各1架，分在台灣海峽中線北端、南端處越線，以及台灣西南國際空域活動；其中直-9艦載反潛直升機1架，於12及13日在台灣西南國際水域上空活動。由於共軍艦載反潛直升機突如其來在前述海空域出現，引發我軍民高度關注。

首先，我方首次發現直-9艦載反潛直升機，於前（2021）年8月間在台灣西南國際空域活動。去（2022）年2月中旬又有卡-28艦載反潛直升機首現上述空域。自3月1日共軍運-8反潛機於南海失事後，前述空域，有一段近二個多月時間由直-9艦載反潛直升機、以及卡-28艦載反潛直升機等擔任臨時任務，並於在台灣西南國際海域活動的共軍作戰艦上起飛。迄5月21日運-8反潛機，復於上述空域繼續執行海上監視與警巡任務。

其次，去年8月初美國眾議院議長裴洛西訪台前，7月18日卡-28艦載反潛直升機再度出現在台灣西南國際空域後，共軍環台軍演、8月8日續在前述空域，當時有共軍東部戰區052C型驅逐艦長春號/150在演習禁航區六活動。由於052C型驅逐艦可配備直-9或卡-28艦載反潛直升機，因此不疑為有二。

媒體揭露去年11月22日首次發現卡-28艦載反潛直升機，在台灣東部海域上空活動。據國軍研判其意圖對我東部海域進行蒐集丶掌握水文及水下情況。依據當時我國防部公布共艦在台灣周邊海域活動數量共計4艘。而依筆者觀察，今年1月18日副總統賴清德就職民進黨主席，聲稱「台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要」，當天正值共艦數量由3艘提升至4艘。隨後迄今，平均在台灣周邊海域共艦數量均維持4艘；1月31日一度增加9艘，壓縮我海防與空防的預警時間。

雖然，後續有美國新任眾議院議長麥卡錫將於4月間訪台，以及美眾院中國委員會欲在台舉行聽證會、我總統蔡英文可能訪美或過境美國等敏感議題傳聞，是否是導致共艦在台灣海峽部署數量增加，可能將成為我軍關注的方向。

相對地，共機反而從2月5日元宵節至11日均無跨越台灣海峽中線，僅7與8日少數兵力進行戰備巡弋。依據以往，共軍海空聯訓、船先走機後到等模式，我方須緊密掌握前者動向，以嚴防共軍採取一體化聯合對空、對海突擊演練，危害我國家安全。

最後，回顧近期中共東部戰區海軍有二批海上機動遠海編隊，052D型驅逐艦南京號/155與054A型護衛艦濱州號/515，其中後者曾於2月1日在我蘇澳外海活動、052C型驅逐艦鄭州號/151與054A型護衛艦安陽號/599，先後於1月15日及2月2日由東海經宮古海峽進入西太平洋動向、前者052D與052C及054A型等驅護艦，均可搭載直-9艦載反潛直升機；且前者，以及052C型驅逐艦長春號/150等，均隸屬東部戰區海軍駐浙江舟山第六驅逐艦支隊。

因此，就近期觀察可知，共軍第六驅逐艦支隊所屬的驅逐艦與護衛艦，將成為環台威懾我海防的主力；另外第三驅逐艦支隊所屬作戰艦，是否也會納入？我方也需加強關注渠等兵力調動。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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