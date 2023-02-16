股神巴菲特旗下投資公司波克夏公告去年第四季持股明細，重砍台積電5,176萬股、減持幅度高達86.19％，套現約35億美元，受到此一利空消息面影響，台積電15日股價重跌逾3.67％。這筆短線交易，波克夏並沒有嚐到太多甜頭，但股神短線操作的背後凸顯三大意義，對投資人、台股及半導體產業有長遠的影響，值得重視。

波克夏公司去年11月間公告，第三季砸下逾41億美元（約新台幣1,230億元）大幅加碼台積電，一舉躍升為台積電前五大股東，但僅持股一季，第四季就反手大賣，一反以往長期持有操作，也對台積電股價產生壓力。外界解讀不一，大多認為股神不看好台積電長期營運，眾說紛紜。

巴菲特一向以價值型投資操作理論著稱，要了解股神旗下公司大賣台積電的真正原因，要從巴菲特的投資哲學做解析。其實，價值型投資的真諦不是持股時間的長短，而是長期持有具生產力的股票。此外，價值型投資著重安全邊際及持股配置二大要素，當外在環境開始改變，都是成為股神出脫台積電的重要關鍵。

首先，價值型投資著重安全邊際（Margin of Safety)，簡單來說，真正的價值型投資就是找出股價與內含價值出現利差的好股票。當一家好公司內含價值大於股價，且差價持續擴大時，就具有投資價值，反之當差價縮小，就應該出脫持股，與持股時間長短無關。

股神對科技股的景氣掌握不佳，以往操作IBM及惠普的績效也不理想。這次波克夏承接台積電的成本，若以台積電去年第三季均價485元，第四季均價約442元計算，帳面上不容易獲利，但以美股ADR價量交易分析，應屬小幅獲利退場，只不過波克夏本次減碼的幅度太大，預料短期內也不會再加碼台積電。

波克夏去年第三季買進6,006萬股台積電ADR之後，馬上迎來台積電第三季法說會（2022/10/13）宣布下調資本支出約360億美元，當時市場一片看淡晶圓代工景氣及獲利水準。投資界人士研判，波克夏因此調降台積電內含價值，外界推估，此為股神在第四季反手大賣台積電的原因之一。

此外，價值型投資著重持股配置，按波克夏13F報告看出，去年第三季及第四季的基金規模持續成長，分別達2,960億美元及2,990億美元。但波克夏上季套利操作意味濃厚，推估與蘋果持股市值大減73億元，基金似有現金贖回壓力有關。此外，股神亦同步調整傳產及科技股的投資配置，顯然除了蘋果及比亞迪之外，對科技股的掌握仍有一些落差。

波克夏去年第四季蘋果增持0.04％，持股比率拉高至38.9％，並買進建材股LP Building Solutions（LPX）及派拉蒙（PARA）、卻賣出四大標的，除了台積電套現35億美元，美國合眾銀行（USB）、紐約梅隆銀行及動視暴雪合計套現44億美元，這種操作大轉向，將是波克夏未來持股策略的重點。

另外，波克夏去年第三季大買台積電的消息曝光後，造成台積電市值占台股比重逼近3成，若持續加碼，將會突破3成的窄基指數警戒線，恐面臨美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國證期會（SEC）限制大型基金的買盤，也可能是波克夏在第四季打退堂鼓的原因之一。根據美證期會規定，台積電一旦列入窄基指數名單，相關美國被動型基金將會被迫賣出超額3成以上的持股，期貨避險也同步受限，這些限制，會對基金經理人操作台積電產生諸多不利的變數。

台積電對台股市占比太大，是股價最大的緊箍咒，若要解決此一問題，未來須採高配息或是股本分拆的方式才能化解被列入窄基指數的風險，以目前台積電的配股策略及營運走向，這兩種方式短期都不可行，因此影響美系共同基金大舉加碼台積電的意願。

總結而言，台積電面臨股價逼近內含價值、外資基金退場及市值占比過高的三大挑戰。對存股的投資人而言，要審視其長期投報率，對台股而言，台積電容易被特定法人操控加權指數漲跌。對台灣產業鏈而言，半導體產業佔台灣GDP突破2成，如何降低地緣政治所產生的風險，都是值得深思的議題。