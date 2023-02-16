套句前內政部長徐國勇時代那位「護主心切、太過入戲」、疑似1450角色小編的經典話語「笑死」來看，日昨，在野國民黨立法院黨團召開記者會控訴，監察院對於台灣民眾所關心的「高端疫苗採購案、鏡電視關說疑雲案、新竹棒球場案」等三大弊案，「至今仍沒有調查報告」，三位藍委質疑監察院有護航執政黨之嫌，呼籲監察院應盡快做出調查報告，並在最短時間內給國人一個交代，好讓「真相水落石出」。

據悉，立院國民黨團召開「三大案仍難見天日監察院還在睡？」記者會，藍委表示，三大案至今仍沒有相關的調查報告出爐，反觀在野國民黨所執政的新北市恩恩一案，監察院就僅僅只用了6個月就能做出調查報告，他呼籲監察院「也要用調查恩恩案的『效率』」來調查一下三大案，坦白說，這就是民主自由與網路時代的「照妖鏡」，一來，凡走過必留下痕跡，二來，現在只要隨手利用google，所有正反的資料均無所遁形。

也就因為有對照組可以立刻比較，監察院此番作為「御史大夫」的角色令人搖頭三嘆，原因就在坊間均知「遲來的正義不是正義」之下，在對比上述三大案也幾乎是在同一時間所發生的恩恩案後，監察院的表現就完全與蔡政府對外一向號稱是「超前部署」與「有政府會做事」的形象有高度落差，甚至更傳出有噁爛的雙標狀況出現，坦白說，如果監院此際沒有睡著的話，那肯定就只剩下「煎茶院或烏龍院」的錯亂功能了。

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