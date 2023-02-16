據報導蔡英文總統年中要訪美，近來蔡英文總統一天接見三外賓團，動作頻頻，似乎有訪美跡象，美台議員們也賣力促成居中牽線；駐美代表蕭美琴表示，會在適當時間點做規劃，不只外國好友訪台，此話意味已積極安排蔡總統出訪美國，象徵台灣主動走出去迎向世界。

蔡英文若訪美茲事體大，可以說是兩岸危機的最高峰，同時也是以台灣民眾身家財產安全為風險賭注的極致，蔡英文為了自己歷史地位及民進黨選情，罔顧台灣安全與人民利益，避免蔡英文自己在卸任後遭到清算。但是蔡英文此行是否能為綠營加分？還是未知之數。北京強烈反對完全可以預期，此時出訪時機，台灣民意又會如何看待，值得後續觀察。

2022地方選舉台灣民眾已經充分表達對於和平的渴望，同時抗中保台受到外界質疑，民進黨仍不記取教訓，操作蔡英文總統訪美，把激化兩岸關係對立提升到最高點，台灣只會更加危險，付出成本更難以估計。

回顧李登輝曾在1995年訪美，當時台灣雇用卡西迪公關公司，花費250萬美元遊說美國國會兩院後達成決議，導致柯林頓總統被迫同意才能成行。之後，中共軍演，美方知道此舉造成台灣問題的動盪及敏感。

又如在陳水扁時期，曾數度過境美國，根本談不上訪問，陳水扁甚至還發表「一邊一國」論及發動公投，大踩美國紅線，台灣成為麻煩製造者。再如馬英九於2015年7月，名為過境，實則以「中華民國總統」身分抵達波士頓，並隨即前往哈佛大學發表演講，內容除台灣內政外，還涉及兩岸關係、東海和南海等敏感議題。當時基於美中台三邊的堅實互信，北京並未強烈反應。

看樣子，台灣選民恐怕面臨親中跟親美的選擇，這種選擇是避免不了，護欄和避戰似乎都成為無法實現的空話，軍事衝突難以避免，中美終須一戰。

總之，蔡英文總統若能訪美，還要看她整體行程的敏感性及重要性而定，蔡英文出訪是成就了自己，但卻把台灣安全為賭注，美方自然也必須承擔政治責任及風險，也難避免承擔起主動生事挑釁之責任，因此誠心期盼各方深思，在傷害未發生前盡量克制，勿陷入無法挽回難以收拾的局面。

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