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賴清德說九二共識下沒有中華民國生存空間是真的嗎？那麼國民黨執政時期中華民國去哪裡了？

九二共識是兩岸相互建構的兩岸交往與互動的政治基礎，特點是保留各自詮釋與定義的空間。國民黨定義的九二共識是以中華民國憲法為基礎，當然有中華民國主權的生存空間；民進黨與賴清德是在跟隨北京定義的九二共識，質疑沒有中華民國的生存空間。

撇開理論論述，我們來實際比較：

馬英九政府時期，兩岸穩定交流互動穩定，沒有發生台海危機、軍機繞台、跨越台海中線；蔡英文政府時期，兩岸交流與溝通管道停頓，解放軍圍台軍演、軍機擾台、跨越中線成常態。

馬英九政府時期，兩岸討論簽署ECFA，相互提出早收清單，促進台灣產品出口，保障兩岸貿易；蔡英文政府時期，兩岸ECFA停滯，每年擔心找收清單被取消，兩岸貿易糾紛沒有溝通管道處理。

馬英九政府時期，台灣和新加坡與紐西蘭簽訂FTA，參與許多國際組織與會議；蔡英文政府時期，台灣無法和任何國家討論經貿協議，國際生存空間反而縮減。

馬英九政府時期，台日簽訂23項協議，包括台日漁業協議， 美國軍售數量與質量都創新高；蔡英文政府時期，台日沒有重要協議，美國軍售有時延遲，轉而出售布雷車。

國民黨執政堅持中華民國憲法，並以「我們的九二共識」推進兩岸關係，不僅兩岸穩定、經貿有保障、美日關係良好，國際參與擴大，哪裡沒有中華民國的生存空間？

請問賴清德，跟隨北京定義九二共識很有面子嗎？你又什麼高明論述可以務實處理兩岸問題，保障台灣安全，拓展中華民國生存空間呢？

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