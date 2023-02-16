「樹欲靜而風不止，徒欲閃而師不讓」。或許很多人都會納悶，明明林智堅都已公開認錯、道歉了，為何他的指導教授居然還會以「公版」振振有辭地為他作辯解，堅持認定林智堅是受了「冤屈」？

這就如同學生考試作弊被逮個正著，都已承認作弊了，可他的導師卻硬要抝成是自己替他寫答案的，學生根本沒有作弊一樣，完全超出一般常理。

其實一般的教師也是根本不敢這麼做的，因為如此一來，他的飯碗是肯定保不住的了，除非這個學生的背後來頭甚大，將罪責自己一身擔當下來，或許在別的地方還可以獲得更多、更大的好處。但是，林智堅儘管背後有人撐腰，但此人大概也已到了窮途末日，不可能再給他帶來什麼利多，被卸下國安局長一職，也可以說是一葉知秋了。

想來陳明通應該是再也不可能像過去一樣，可以在政壇上呼風喚雨了，而他的教授職位，看情形也不會有人敢冒世之大不韙，而續加聘任了。政壇、杏壇，兩失其所，剩下來的，只有區區一個面子而已了。

林智堅的抄襲，對陳明通來說，是大傷顏面之事，教不嚴，師之惰，這是陳明通生命中不可承受之重，失節事小，面子事大，當然必須設法挽救。陳明通雖將責任一肩扛下，卻很技巧地用「公版」來為自己站穩立場。其實，「公版」是甚至比「抄襲」還嚴重的過失，放眼學界，誰敢用此去指導研究生，還炮製了如許之多的碩士？

照道理，犯此過失的教授，勢必會被解聘的。但是，老子既然都已不可能回到學界了，退休金又可以豐豐厚厚的領足領飽，你又能夠奈我如何？「公版」就是我一貫指導學生的模式，哪條法規規定我不可以採用這種方式的？這就是我教學的獨特風格，不服氣？來告我啊？誰怕誰？

這完全是一個偏激執抝、自必自固的驕縱心態，學界中其實還是不乏其人的，可這並不犯法啊！輿論的批評，對這種人是起不了任何實質作用的。

而且，陳明通將罪責全都包攬下來，恩師如此愛顧學生，更無異為他的許多指導學生下了定海神針，大樹之下好遮陰，當會對恩師如何的感激涕零、誓死回報？

失之東隅，收之桑榆，既仍保留了面子，又可能會有意想不到的好處，又何樂而不為呢？

（作者為退休大學教授）

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