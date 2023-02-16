蛋蛋危機蔓延全台！看看這麼多消費者擔憂「明天的蛋在哪裡」？在家裡囤蛋的自力救濟事件也因而頻傳。政府連雞蛋都搞不定，農委會主委陳吉仲竟然還堅持不下台？更別提縱使民間激烈反彈，新內閣依舊堅持非陳吉仲不可。綠營官員高高在上，是官做太久，聽不到庶民的心聲嗎？還是覺得缺蛋危機無關緊要，繼續跟崇尚大內宣治國、網軍治國的陳吉仲綁在一起？

新閣揆和綠色高官們真的是日子過得太舒服，仍不知道如今早餐店加一顆蛋15元、20 元已不是新聞，甚至已有鐵板牛排不加生蛋了！綠色政權難道不知道類似亂象早已悶燒一年多了，雞蛋價格持續在高檔盤旋，真的讓人怵目驚心！

反觀陳吉仲多次公開保證不缺蛋，以及蛋蛋危機很快就會解決；結果卻一次次跳票，既未解決蛋荒，也沒解決蛋價問題，反而搞到雞蛋成了奢侈品；但陳吉仲除了耍嘴皮子、大內宣，讓網軍側翼帶風向，麻痺人民的認知與警覺，意圖減緩民怨外，到底做了甚麼？

更別提消費者信心薄弱，綠色政權竟以錯誤的市場供需或訊號因應，也因此林林種種的民生問題始終無法解決。以蛋蛋危機為例，如今近期中盤商一開店，較低價的白蛋、紅蛋就被一掃而空，也發生民衆家裡冰箱一打開就是幾打雞蛋囤積的亂象。但是，人民的囤蛋不就是對民進黨政府的不信任嗎？說穿了，大家不就是擔心這個無能、無為的政府，各種離譜政策根本趕不上實際情勢變化？

如今，便宜的蛋大家四處搶，小店家則怕漲價嚇跑客人，更荒謬的是，蛋商也被迫賠錢賣蛋，賠本做生意！陳吉仲一次次的跳票，讓蛋荒越搞越大，蛋價越漲越兇；更因雞蛋價格狂漲，而引爆與加重這一年來萬物齊漲的通膨危機。

蛋荒和蛋價騰貴其實是人禍！農委會不但無法解決供應量不足問題，錯誤的凍漲政策更是火上加油，政治黑手的干預和強行扭曲市場機制，反而把問題越搞越複雜。民間不由得質疑，台灣真的沒有人才了嗎？還是民進黨只想繼續裙帶治國或派系分贓？

悲觀的整體經濟情勢，偏偏碰到了毫無專業，也不知超前部署的官員；也偏偏碰上只要面子、只有口號，毫無規劃也無能力的無能政府；難怪完全低估了市場無形的力量，也讓缺蛋亂象持續擴散，以致無法遏止。值此國際大宗糧食價格不斷上漲，國內通膨持續、物價指數節節高昇之際，真讓人心驚膽寒，更擔心官員與現實持續脫節情況下，消費者信心一旦崩盤，蛋價與雞蛋相關食品價格會不會帶動新一波物價波動，甚至成為壓垮消費者信心的那根稻草？

（作者為立委、律師）

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