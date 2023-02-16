近5年多來，台灣先後因中美貿易戰、新冠疫情等因素而讓經濟受惠，但在順風順水、繁榮的表面下，卻暗藏不少足以致命的礁岩，這些礁岩會在未來幾年一一浮現，從產業過分集中的荷蘭病、產業與貧富的不平衡、危機在即的能源政策，到國際經貿邊緣化與地緣政治引發的投資衝擊，如果下屆政府無法妥善處理解決，台灣經濟前進的腳步將被延緩甚至拖住。

悶經濟 能源政策錯誤

蔡政府上台後，台灣經濟曾經流行過一個名詞叫「悶經濟」，簡單的講就是：投資不振、薪資不增、經濟雖有增長但幅度有限，年輕人餓不死卻也賺不了大錢。不過幾年後情勢卻改觀，原因不在蔡政府有什麼偉大政策或作為，而是中美貿易戰、科技戰一路開打，台商與各國企業為了規避關稅戰及避險，讓台商回流、投資增加、出口也因廠商搶貨而大增。

這些現象雖然讓出口與經濟表現變好，但也帶來產業過度集中的風險。以整體經濟結構來看，過去出口大致占GDP的5成出頭，但現在已躍升到近7成。而以產業而言，無論出口或是投資，則是越來越集中科技產業、且半導體占其大宗，所謂的「資通訊」產品占出口比重超過一半，遠遠高於全球平均的1成多；民間投資也是半導體占最大宗，且年年升高。

如果要談國家經濟的戰略、風險的分散、韌性的提高，想當然爾雞蛋不能放在一個籃子中，台灣明顯把整個經濟與產業倚靠半導體，如果碰上半導體不景氣或是產業的大變動，整個經濟都會受重擊。而產業高度集中在半導體帶出的另一個嚴重問題是，蔡政府錯誤的能源政策將更快凸顯與更形惡化。

蔡政府在廢核神主牌意識型態下，推動以全面廢核為核心的能源政策，執行7年多下來，其弊病與錯誤已非常明顯。先進國家推動綠電是用以取代化石燃料的火力發電，但蔡政府是要用以取代原本就無碳排放的核電。事實上，看天吃飯又不穩定的綠電不能取代核電作為基載電力，加上綠電進度大幅落後，結果台灣越來越倚靠火電。

與此同時，要把天然氣發電增加到占5成，專家早警告天然氣價格波動大、加上台灣海島地形全靠航運輸入天然氣，這種結構風險過高；結果去年的俄烏戰爭引發的天然氣價格大漲與能源危機，馬上印證專家說法，台電去年虧損2000多億、今年預估情況相同，台電兩年就要虧掉5400多億元。蔡政府因應供電問題的方式，不是回頭檢討能源政策的錯誤，而是拚命增建火電機組以滿足需要，這種方式即使暫時避開缺電，但帶來的空汙卻更嚴重，被譏為讓民眾「用肺發電」。

荷蘭病 產業政策失衡

錯誤的能源政策讓台灣的碳排放不但減不下來，反而有繼續增加的趨勢，在歐美的碳關稅上路實施後，為台灣的出口與經濟將帶來風險。而全台更多資源支援科技半導體，讓產業更強勢，台灣內部的不平衡發展與所得差距更擴大等副作用都已一一出現，所謂的「荷蘭病」徵兆也越來越明顯。

再如國際經貿邊緣化危機未解的負面影響也可能日益增加，特別是在涵蓋印度之外亞洲主要國家的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）去年元旦起上路，台灣被排除在外，蔡政府口口聲聲要加入的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），雖已提出入會申請，但加入仍是遙遙無期，其影響更讓人憂心。

這些彼此交纏的問題已夠嚴重了，但除此以外，蔡政府各種對經濟、產業的干預、甚至各種價格凍漲控制等，其成本與副作用會越來越大，如何退場也是一個問題，還有地緣政治爭鬥白熱化帶來的變動與挑戰，台灣全面倒向美國對經濟與產業的風險讓人憂心。

想起過去蔣經國時代的十大建設，孫運璿、李國鼎等人擘畫的經濟發展，到今天台灣經濟仍然受其庇蔭。我們未必期待下任總統能提出規模多龐大、口號多響亮的經濟長遠規畫，但至少這些已發生卻因被掩蓋而日益惡化的問題，能夠得到處理與解決，台灣經濟與社會才能再往前走。