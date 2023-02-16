攸關台灣生存發展的2024總統大選，儘管時程已近，但各方人馬目前還在鴨子划水中。最後誰會出馬，各界矚目。

相較綠營人選已定於賴清德一尊，民眾黨柯文哲很早便表態，唯有藍營至今仍撲朔迷離。觀諸輿論最關注的3位藍營人選：身處高位但不孚民心的朱立倫、財大氣粗的郭台銘，及千呼萬喚仍不表態的侯友宜；眼下3人所呈現的焦點，不外乎「國民黨的制度」、「市長落跑」，這些與民眾關切的經濟發展、兩岸和戰等重要議題，完全風馬牛不相及。

在美中兩大強權爭霸趨於白熱化的當下，台灣已被世界公認為是高度引爆戰火之處。2021年台灣的核電燃料棒被移去美國；2022年台積電的製程與工程師遷往美國亞利桑那州鳳凰城；台灣兵役役期延長一年；台灣沙灘布設地雷…，凡此種種，不禁令人擔憂，我們的家園是否正在被清空殆盡，以打造成一個戰場，淪為下一個烏克蘭？

然而，有意參選2024總統大位者，除了賴清德提出「和平保台」主張與台灣的未來有關之外，其餘有意參選者都還陷在黨內紛爭中。但在民進黨高懸《台獨黨綱》以及表述自己是「務實的台獨工作者」之下，賴清德的「和平保台」是否能得到民眾的認可、美國和對岸是否接受，都得接受嚴格的考驗。

柯文哲為非典型的政治人物，其率真直言、不按牌理出牌的調性，讓他依然保持左右2024的關鍵少數的影響力。昔日積極舉辦兩岸雙城論壇並提出「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」以及「五個互相」的理念，相較於藍綠，相對清晰的兩岸和平輪廓。然而，自台北市長卸任後對於攸關台灣未來的內政民生與兩岸政策，卻未多著墨，這對柯文哲及民眾黨的影響力將失分許多。

而藍營有意角逐大位的參選人，首先，就朱立倫而言，即使暗自為自己布樁，也要告訴民眾他為何適合；既然想要以「非綠共主」之姿協調有意人選，他就應該站在「大是大非」的高度宣布自己無意，否則僅5萬票不到的「共主」如何服眾？他的低民調又如何說服黨員支持他出馬？

再看來勢洶洶的郭台銘，其對員工苛刻、暴怒的言行時有所聞，這樣的人格特質，倘若擔任總統，能善待台灣的公僕？又會真正關心台灣人民福祉嗎？作風鴨霸的蘇貞昌才剛被民怨趕下台，難道又要迎來一個更加鴨霸的郭台銘嗎？因此，檢視郭台銘的關鍵在於他「是否真心愛台灣」，還是其實只是「為了個人謀私利」，更不是郭台銘有沒有去跟誰化解恩怨。還記得2019年為了選總統，時年69歲的郭台銘睡菜農家地板、舔盤子、幫記者繫鞋帶、政見發表會上弄戲偶… ，如今自稱「年輕氣盛」的郭台銘挾著買疫苗的聲勢欲再度參選總統，但民眾不禁要問，總統是可以砸錢買的嗎？

至於侯友宜，無論他究竟有無參選之心，既然眾多的民眾將心念與期待置於他身上，他就應該負起責任，明確地表態要不要參選？因為民眾的最大的懸念是對台灣未來的憂心。侯友宜應擺脫國民黨的派系糾葛和民進黨攻擊他「落跑」的顧慮，以台灣的大是大非為念，做個名副其實的漢子盡快表態。

綜觀目前浮出檯面的有意參選者，都不是各方面皆傑出的絕佳人選，此時此刻，為了我們的生存發展、為了後代的平安幸福，我們應要求他們提出當選後要「做什麼」跟「怎麼做」的具體主張，明確地告訴民眾，究竟要把台灣帶往哪個方向。至於民眾判斷的依據，除了攸關台灣未來的「大是大非」外，別無其他！

（作者為自由撰稿人）