近日一些國民黨年輕市議員才剛當選，就忙著宣布參選2024年立委選舉，挑戰老將，例如33歲徐巧芯表態挑戰老將68歲的費鴻泰；辭去市議員的羅智強、兩屆市議員鍾沛君則要挑戰賴士葆。

還沒開選，已經殺得刀刀見骨，連偽善都懶得裝，徐巧芯投入黨內台北市信義區、南松山區立委初選，就喊出「神擋殺神，佛擋殺佛」，以及「血流成河」等殺氣騰騰用語，又指責費鴻泰不攻擊民進黨，其實費鴻泰對民進黨的政策批評還是火力十足的。

羅智強以議題取勝，發起台灣苦行，但是他要選的大安區居民，有人開始對他批評，認為他將大安區作為跳板。要參選大安區的鍾沛君就趁勢大肆攻擊，表示若羅智強願出征艱困選區，自己必定固守大安區，且承諾若羅智強失利，自己必只當一屆，2028年改去挑戰羅的未竟之功。似乎什麼位子都可以承諾，公共服務竟如此廉價。

國民黨世代交替的確有其必要，在國民黨威權時代，蔣經國著力培養年輕從政人才，連戰38歲就當了駐薩爾瓦多大使，吳敦義28歲就當了台北市議員，吳伯雄34歲就做桃園縣長，高育仁39歲就當了省議長，但蔣經國的做法，後來的國民黨並沒有持續，引發國民黨的中壯及年輕世代多年來的焦慮，民進黨因為給中壯世代充分發揮的空間，除了民代還有眾多官職，吸引一代代的年輕人加入。

各國對資深議員看法不一，美國資深國會議員常霸占議壇多年，但是都要付出代價，不管平日多忙，周五晚間一定回到選區做選民服務。絕沒有只靠空戰見諸媒體或發發推特得勝之理。另外一種形態如北歐，國會議員頂多只做3屆，在任時就要培植接班人，到時解甲歸田，「揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」

挑戰老將的國民黨中壯人士，常以為只要有知名度、賣相佳、口若懸河就可，但是成熟的民主國家，需要的是有經驗、善於操作議事程序又能挑戰的國會議員，或熱衷於選民服務的議員，不是只會打空戰、博聲量的人。年輕人需要挑戰也需要舞台，無可厚非，但是展現出來的殺氣騰騰，又使藍營支持者擔心黨內不團結、鬧分裂，讓對手漁翁得利。

費鴻泰和賴士葆雖然都是資深立委，但並沒有因資深而鬆懈，擔任立法院黨團總召兢兢業業，費鴻泰學會計，在報稅季節和工作人員一起為選區民眾報稅，也曾在議場衝鋒陷陣對抗民進黨。2020年審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠立委發生推擠，費鴻泰在推擠中受傷流血，韌帶受傷，必要的仗他不會閃躲。

國民黨新生代或中生代議員應該到艱困地區去選，而不是投入深藍或泛藍容易當選的戰區，以扎實自己的作戰經驗。2020年洪秀柱毅然去選台南立委和王定宇對戰，明知必輸仍然奮勇向前，雖敗猶榮，而且催出了台南市最高投票率。

民進黨也有一些議員願意去北部、中部的深藍區，挑戰現任國民黨立法委員。國民黨的青壯人士，若只想仗著世代交替坐享前輩耕耘的功勞，不圖以實力奪取戰功，很快就會在政壇上褪色。