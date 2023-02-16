佛光山星雲大師的圓寂連日來受到各界的感念與懷思，儘管這樣一位有德的菩薩行者最後的慈悲示現，仍難免有人執拗，無法理解大師的意思。其一是陸委會居然找一些理由拒絕了大陸弔唁團來台參加大師最後的讚頌大典；其二是有人對大師身後舍利子諸多的猜想，認為佛光山造假。正因為還有不休的爭論，菩薩才要乘願再來。

2006年星雲八十大壽與作者合影。（作者提供）

星雲大師對於兩岸關係的貢獻是無庸置疑的，在大陸實施共產主義無神論半世紀之後，佛教能夠在大陸被廣泛接受，甚至連總書記習近平會見星雲時，都說「大師送我的書，我全都讀完了」，這樣的因緣，不能不說星雲大師有其善巧的一面，更是佛法的不可思議。在台灣佛教還沒有重回大陸之前，大陸的寺院大都殘破不堪，出家人也泰半是公務員，更別說是深入經藏了。就像當初剛來台之初，國民黨對宗教仍有疑慮一樣，星雲大師透過加入國民黨而讓佛法在台灣立足。

星雲大師非常善巧地通過講堂宣說與舉辦活動的方式，不談政治、不談佛法，讓佛法在潛移默化中進入人心。他說，「我只宣揚中華文化，淨化人心」，不但讓大陸同意他重建在宜興的祖廟大覺寺，也允許佛光會在北京設立講堂，在大陸各地舉辦活動。2010年他的一筆字書法北京中國美術館展出，受到很大的推崇，他謙稱我的字不好看、人也不好看，就看我的心吧！」

2014年4月，星雲大師的著作《給旅行者365日》簡體版出版，在人民大會堂舉辦新書發表，我應邀參加，國台辦、宗教局、廣電總局也都派出官員出席，現場的來賓無不歡喜爭著要和大師拍照，大師也都一一滿大家的願，他還特地安排一個時段接受媒體的聯訪，十分周到。大師是因為美報旅館住宿，都看到一本聖經，他認為中華文化許多寶典更是旅行者的寄託，於是他以50年的歲月致力編寫這本給旅行者的安心寶典，書中每一篇文章、每一句話、每一幅字畫，都會給不同境遇的人，啟迪他的人生與心靈。大師說：「這本書把中華文化中自古以來的精彩詩詞歌句、座右銘整理起來，為漂泊中的中國人，那些遇到挫折、心理苦悶的人，激勵和鼓舞精神。」就是藉著這樣的方式，他透過中華文化把佛法也傳回大陸。

個人和星雲大師結緣甚早，1996年出版了第一本小書《當下最美好》，透過同事央請星雲大師寫序，大師慨然應允，讓我受寵若驚。之後陸續出版《觀心自在》、《明心見性》，大師都十分隨喜地作序，有求必應，讓人感受到他真的是隨時都能「給人信心、給人歡喜」。

1998年1月，《中國時報》在國父紀念館舉辦了藏傳佛教文物的展覽─慈悲與智慧展，大師有一天下午突然蒞臨會場賞光，我很榮幸擔任導覽，當時不揣淺陋，也不知謙虛地向大師請益，就大膽的在大師面前導覽起來。大師面帶笑容，認真地聽著，時而點頭，時而表示一點意見，只有在觀音菩薩鎏金佛像前駐足說了一段觀音的故事。事隔多年後，閱讀大師的著作，才為此事感到汗顏，同時也深深為大師的謙虛、隨和與慈悲動容。

1998年9月，隨同星雲大師赴美國和加拿大21天，採訪國際佛光會在多倫多召開的年會，看到佛光山組織的龐大以及動員能力的強大，的確感受星雲大師「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的能量，讓人見識到一個有德者的攝受力，以及心量之大的確可以周遍全球。

記得星雲大師在一天夜晚十點鐘到多倫多的道場，立即在佛光道場和我們受邀的三位記者會面，星雲大師的新聞感非常強，他知道新聞記者需要什麼題材，他不希望我們「空入寶山，沒法向報社交代」，所以擬議了幾個話題，問我們的意見，談到凌晨一點，坐了十幾個小時的飛機，他一點疲態也沒有。接下來幾天的行程，幾乎是一天一個城市，我們隨著星雲大師從多倫多飛渥太華，在國會山莊和華裔的國會議員、官員會面餐敘，星雲大師口才便給，威儀八方，所到之處能隨順當地的景緻民情致詞，政治、經濟、文化都毫不陌生，而且幽默風趣，讓會見者無不歡喜。

一天到魁北克，這個北邊的城市，大師和市長拉里葉見面，大師的談話十分得體貼切，連一般政治人物都比不上。下午則搭乘遊覽車到蒙特婁，華僑稱為滿地可，高速公路兩旁的楓樹美不勝收，他們說只有兩個星期楓紅就沒了，世事無常，不是嗎？路途經過休息站，導遊說給十分鐘，大師下了車說，「出來就是要看風景，不是趕時間的，不要十分鐘，要二十分鐘。」這是大師了解人性的一面，坐車坐累了，大家都想多休息一下。

大師坐在路邊公園的樹下休息，我問大師：「師父累不累？」大師說：「我無所謂累或不累，人家要我做什麼我就做什麼，沒有自己。這個人說這樣，我說好好好；那個人說那樣，我也好好好。」並補充了一句：「不過，有時候我也表現一下個性，不依他們。」就像剛剛要二十分鐘一樣，這是大師隨興的一面。我跟大師說，「幫您拍張照片好不好？」「好好好！」他隨即端坐身子，手拄著手杖讓你拍一張，那樣的祥和寧靜。

蒙特婁是法語區，建築很別緻，在蒙特婁市區繞了一圈，住一晚。第二天回多倫多參加國際佛光會的年會。包括南傳、漢傳、藏傳的比丘們，還有來自全球的佛光人齊聚一堂，要辦這一場國際盛會確實不容易，上午開幕式，下午有分組討論。晚宴過後，大師講座，主題是「自然與生命」，題目很大，但大師從佛教的觀點深入淺出，說出生命與自然融合的道理。 儘管星雲大師有濃厚的鄉音，但是大家都認真的聽講，不時傳出如雷的掌聲。他還替新聞界著想，談了一些台灣的農地政策，有點新聞性，好讓我們在場記者可以發揮。

次日，和大師到尼加拉瀑布參觀，玩了一天，大師很隨興的跟著大家就近觀瀑，淋了一身雨水。晚上，和大師談到紐約鹿野苑，大師有很宏大的構想，要建構國際佛學院，裡面有南傳、漢傳、藏傳的學院，還有翻譯學院。我們也談了當前媒體的諸多問題，我認為要媒體全報導光明面似乎不太可能，新聞界比較有興趣的還是社會黑暗面，大師認為這種心態要改變。這也是大師一直想要辦報的原因，2004年他果然辦了一份《人間福報》，大師是有理想就會去實踐的那種人，我又一次見證了大師「心想事成」的願力。

2010年大陸中國國家博物館館長呂章申（右二）來台舉辦書法展，星雲大師捐贈100萬元獎學金給台師大鼓勵學生寫書法。（作者提供）

2010年12月大陸中國國家博物館館長呂章申來台，在國父紀念館舉辦「神清氣朗」書法展，當天的貴賓很多，我負責司儀，星雲大師也應邀到場致詞，他說：「大陸與台灣猶如兄弟一家，無論是金錢、政治及文化的往來，均是山、海所無法阻隔的。」聽聞這次義賣所得要捐給台灣師範大學作為獎學金鼓勵後進，星雲大師致詞時當場宣布捐贈100萬元鼓勵台灣的年輕人學習書法。我聽了嚇了一跳，大師就是這麼大氣。

如今大師已去，因為大師說他身後沒有什麼舍利子，荼毗後卻出現不少舍利子，引起社會上許多非議。這個問題在1998年佛光山從泰國曼谷迎接佛牙舍利回台時就討論過，儘管議論，但信眾依舊虔誠膜拜。他們的虔誠相信不是議論者所能理解的，這也就是為何真假對他們而言並無意義的原因。星雲大師當時對這些現象引述了一句偈：「啟建水月道場，大做夢中佛事，降伏鏡裡魔軍，體證虛空菩提。」看著人間菩薩遠去的身影，有人認為他沒有離去。事實上，星雲大深的法身舍利─他留下的法語，才值得我們學習。（作者為資深媒體人）