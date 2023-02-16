中國國民黨副主席夏立言日前率團訪問大陸，陸續會見了中共中央政治局常委王滬寧、大陸國台辦主任宋濤、湖北省委書記王蒙徽、上海市委書記陳吉寧等人，雙方在「九二共識、一中各表」「反對台獨」的政治基礎上交流，大陸官方對於兩岸關係的定調及論述始終未有改變，從兩岸關係的維「穩」也看得出習近平對於台灣問題未來發展有所期待。

國民黨此次訪問大陸，是中共在20大後，國共兩黨高層首次面對面交流，更是王滬寧首次會見台灣訪客。由於國共兩黨乃至於兩岸的交流皆因疫情中斷了近3年之久，這次的見面國共兩黨依然是建立在「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，在會見宋濤時他更提到，大陸將繼續秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸各領域交流合作。

此前中共中央總書記習近平，在中共新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神研討班」中闡述「中國式現代化」時指出，必須做好2023年工作，堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局、疫情防控和經濟社會發展、發展和安全，以及全面深化改革開放，推動高質量發展，並進一步引導經營主體強信心、穩定社會預期，努力實現經濟整體好轉。

顯示出中共在習近平的帶領之下，求「穩」仍是相當重要的戰略思考之一。在民進黨執政下兩岸之間卻乏政治基礎，阻斷了溝通管道讓彼此歧見、衝突加深，也因台灣配合美國長期的戰略布局，讓台海情勢隨著中國大陸加速在全球的戰略布局而提高危險局勢。

如今在2024年總統初選前，國共兩黨再談「九二共識」，無疑就是先求「穩」，讓雙方留下對話及交流空間，此時中共也是看得非常清楚，與其期待民進黨對於兩岸政策有所讓步，不如再次期待國民黨有重返執政的可能性。

藉著國共兩黨的交流及會談，無疑是讓僵持及分歧許久的兩岸關係，開了一扇對話的機會之窗。對照於2016年民進黨上台後，兩岸政策作法皆與大陸背道而馳，進而從官方到台灣民間對大陸產生不信任甚至敵對；再者，民進黨也想在中美對抗中漁翁得利，讓美國在面對中美關係的矛盾中，打台灣牌來抗衡中國大陸，而民進黨也藉此推出「抗中保台」的策略，配合美國的全球戰略布局。

對於國民黨此次至大陸交流，民進黨先前連連召開記者會、發聲明稿批評夏立言訪問大陸是「出賣台灣人民的利益」。不過，身兼民進黨主席的副總統賴清德15日在民進黨中執會中，卻罕見發表相對緩和地談話表示，「對於兩岸，我們的承諾不變，善意也不變」，兩岸交流不應該預設特定的「政治基礎」，而兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」。

民進黨在兩岸論述上除了由黨主席帶頭示軟，不讓國民黨掌握主動權外，執政團隊也有積極作為，陸委會於14日表示，國內因疫情穩定趨緩，自2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。陸委會15日更表示，同意以專案方式批准上海市台辦副主任李驍東一行人入境，來台北參訪「儂好上海」花燈，這也是疫後首批來台的大陸官員。

這代表著民進黨政府，雖然與中國大陸缺乏政治基礎，但也不想在這波兩岸的交流、對話中缺席。先前台灣民眾因為俄烏戰爭，存在著「抗中保台」意識到達高點後，也會開始反思台海的安全與和平，民進黨在去年的9和1大選挫敗後，深知「抗中」並非萬靈丹，也開始思考新的和平論述，才由新任黨主席賴清德提出「和平保台」，用「和平」來取代「抗中」，藉此取得民眾的認同。

近期有外國評論者不斷對於台海情勢發表看法，先有美國空軍機動司令部（AMC）司令邁克爾‧米尼漢（Mike Minihan）上將在一項備忘錄提出警告，美國最快2025年與中共爆發衝突，台灣是最有可能的主因。後有美國《防務新聞》早起鳥簡報本週一發布的專訪，國防部負責防務政策的次長科林‧卡爾（Colin H. Kahl） 1月31日表示，沒有跡象表明大陸未來2年內會攻打台灣。

不論中美間或是兩岸會不會有一戰，在盤點全球最危險的火藥庫中，台海絕對不會被遺漏掉。在烏俄戰爭開打之時，時常有人提出「今日烏克蘭，明日台灣」的論述，讓台灣問題頓時成為顯學，然而台灣所面對的外部威脅絕對不會只有中國大陸，唯有隨時做好準備才抵禦外來的侵略。

原本，大陸期待藉由美國國務卿布林肯及國民黨副主席夏立言的訪問大陸，可望營造國共及中美一家親的場景，為中美關係帶來一絲和緩，並塑造民進黨是破壞兩岸關係的始作俑者，未料中美兩國卻在氣球事件中擦槍走火，讓布林肯的行程受阻，中美分歧更加嚴重。

總之，台灣在面臨總統大選的前夕，為了選票藍綠兩黨在兩岸政策上都不會躁進，相對的中共在未來一年中，對台政策也將更加和緩、謹慎，在未來的1年甚至10年兩岸的局勢都不悲觀。因為習近平在20大連任之初，只要台灣不積極推動台獨，自然地大陸也不需要對於台灣問題有所處理。

有著烏俄戰爭之鑑，世界主要國家無不對於俄羅斯採取制裁，對於追求堅持穩字當頭、穩中求進的習近平，現階段對美國或台灣發動戰爭，用武力奪回台灣絕非首要選項。況且以共軍現階段的軍力還不足以與美軍抗衡之下，韜光養晦穩中求發展才是較為可能的選項。

但若依據2020年中共十九屆五中全會公報提出加快國防和軍隊現代化戰略，期望到2027年實現「建軍百年奮鬥目標」、到2035年基本實現國防和軍隊現代化、到21世紀中葉全面建成世界一流軍隊的國防和軍隊現代化新「三步走」，屆時到了2035年或許共軍就有足夠的能量可以與美軍相作抗衡。

現階段兩岸人民不分顏色、不分統獨，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化，避免不必要的誤判造成衝突，另一方面是要讓兩岸民眾不論是在就學、就業或是生活上都能夠更加便利，也期待兩岸政府在疫後採取循序漸進方式進行，不論是在小三通的全面開放、16個航點重新開放、或者是台灣農產品銷往大陸等議題，雙方可望都會在合適的時機中表達善意，台海局勢並不悲觀。

（作者為國立聯合大學助理教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※