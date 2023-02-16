你ChatGPT了嗎？這是許多人最近聊天的話題。

ChatGPT真是太厲害了，下載App發問，得到的答案堪稱有料，即使是專業人員來回答，第一時間提供的答案也不會高明多少。當然，不少人發現ChatGPT也會給錯答案，例如以為臺北市長還是柯文哲，以及搞錯某些歷史或是地理資訊。但厲害的是，ChatGPT得到反饋的更正訊息之後，往往會立即修正。

作為一位學者，我試著問了一些傳播、人際關係，乃至於兩岸關係的問題，ChatGPT給的答案都算得上有一定程度的專業，難怪很多大學老師擔心以後出作業，恐怕再也不能確定是不是學生自己寫的了。不只大學作業，甚至是碩士學位論文寫作，如果化整為零，多次以比較小的範圍題目去求助ChatGPT，應該也可以有不錯的內容，最起碼，比抄襲他人論文，人工智慧給的回答安全多了。想要問ChatGPT寫論文也不是那麼容易，必須要能掌握問題意識，才能夠發問得當，又要能夠彙整答案之後自己寫出結論，這未必不是一篇頗有意思的論文。這種社會科學的研究新方法，可以稱為人工智慧訪談法。

ChatGPT推廣之後，透過不停試誤與改進，想必可以改善目前偶有錯誤的狀況，未來會有越來越精準的表現。屆時一般事務性工作，恐怕都會被ChatGPT取代。

一般人會想到受到最大衝擊的大概是客服人員，包括政府機關與服務業的客服人員。某些因為獨特知識而得以存在的專業人員，可能也會受到很大的衝擊，例如在臺灣一向很吃得開的律師。當然，在現在這個階段，ChatGPT能取代的是只有知識，卻沒有創意或策略思維的服務。人工智能的創意或策略思維，什麼時候可以超越人類，這是另外一個問題。

ChatGPT帶來的第二個衝擊，是資訊與情報的高度集中。因為一旦人工智慧聊天系統被ChatGPT一家獨占，或者是形成數家寡占，不難想像隨著大家越來越依賴人工智慧聊天系統，未來全世界人所關切的議題，這些資訊與情報都會被這家或是這幾家業者所掌握，將會形成超強的大數據。這種情報力，必將跨越國境與商業界線，對於地球村的面貌有強大衝擊。

ChatGPT是OpenAI所開發的程式，2022年11月才推出。OpenAI則是由美國的營利組織OpenAI LP與母公司非營利組織OpenAI Inc所組成。不管是否有政治立場，基本上仍是美國中心。

ChatGPT的最大衝擊，是在未來的世界裡，人類要如何面對資訊爆炸時代的海量訊息。以前是博學強記，但是再怎麼厲害也背不完未來的資訊；即使有人工智慧，基本知識都不知道也不行，總不能什麼都臨時才求教人工智慧。有了人工智慧，就可以輕鬆了嗎？也未必，因為以後要靠資訊整合，關鍵是懂得活用，才不會最後只會借助人工智慧，自身失去價值與個性。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授）

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