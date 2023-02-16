是閒得發慌沒事幹？還是沉寂久了想刷存在感？近日來兩則影視新聞震驚了整個社會，一則是劉文正心肌梗塞猝死；另一則是兩岸知名藝人黃安離世。

劉文正是5、6年級生心目中的偶像，雖然淡出藝壇30多年，卻一直生鮮地印在腦海之中，這次由他經紀人夏玉順親自傳出病逝的消息，可信度相當高，自然影迷、朋友、媒體悲痛之餘競相走告，電視台更連夜蒐集巨星｢生前｣資料以便製作專輯。孰料一夜剛過，情勢整個逆轉，夏玉順又站出來改口說「劉文正還在世，是因為不願接案才釋放假消息。

另一則是藝人宋少卿昨日放話，說好友黃安死了，讓他不捨、不眷、不戀……但不能不哭；最後話鋒一轉說，是他的一位朋友也叫黃安，不是新鴛鴦蝴蝶夢的黃安。這讓網友氣得想打人，固然黃安有些地方顧人怨，但畢竟是兩岸知名人物，一舉一動也牽動著部分人心。

生死是大事，現在怎好像輕如鴻毛，可以隨時拿來開玩笑，是日子過得太乏味，還是新冠病毒把人的腦袋燒壞了，分辨不出什麼能說什麼不能說？政治人物說話不算話，NCC可藉放假消息來論處，夏玉順、宋少卿信口開河，拿人命耍著玩，NCC到底罰是不罰？不然，大家都亂放話算了，搏人眼球麼！

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