近期傳出蔡英文計畫於年中訪美，在此兩岸對峙緊張之際，必將火上澆油，引發高度動盪，各界極為關注。若與過去3位總統訪美的行程相較，更可以理解當前可能爆發的危機。

李登輝曾在1995年訪美，當時台灣雇用卡西迪公關公司，花費250萬美元遊說美國國會兩院後達成決議，導致柯林頓總統被迫同意才能成行。之後，中共軍演，美方也為之震撼，深知台灣問題的重要與敏感性。

在陳水扁時期，曾數度過境美國，根本稱不上是訪問，甚至還演出迷航戲碼，確實灰頭土臉。主因陳某發表「一邊一國」論及發動公投，大踩美國紅線所致。尤其當時美國全球反恐，期盼中方力助，台灣被視為絆腳石。

最為風光的是馬英九。2015年7月，名為過境，但仍以「中華民國總統」身分抵達波士頓，並隨即前往母校哈佛大學發表演講，內容除台灣內政外，還涉及兩岸關係、東海和南海等敏感議題。當時基於美中台三邊的堅實互信，北京並未抨擊，堪稱我方外交的勝利。

如今，兩岸兵凶戰危，中美對峙嚴峻，在此風口浪尖，蔡英文要訪美，確實是以台人身家財產為賭注，來成就其個人的歷史地位，以獲得巨大政治能量，並可避免在卸任後遭到清算。而此行能否為綠營加分，還在未定之天。除北京的反應之外，去年底地方選舉時民眾已經覺醒，執政黨如此操作，台灣只會更加危殆。

質言之，若與前3任總統的訪美之行相比，當時美方並未以打台灣牌來刺激北京，反而以狹義的自身利益為考量，但當前情況反之。主因美方視中方為嚴重挑戰，若不加以壓抑，美國全球霸權的地位難保。自川普以來至今，美方抗中力道持續加強，可見一般。而在所有抗中的手段中，台灣牌乃最為廉價且效率最高，當然必須善加利用。進而，台人要當炮灰，才會符合美方抗中的利益，否則拜登為何還給台灣20億美元貸款來購買軍火？

除先前通過的一系列「友台」法案之外，美國眾議院議長麥卡錫一度傳出4月訪台，目前行程並未確定，但成行的可能性極高。美眾院「美中戰略競爭特別委員會」也有意訪問台灣，並在台舉辦聽證會，挑釁意味十足。而蔡英文一面倒向美國的政策，早已引發北京不滿，若真訪美，還可能在美國國會演講，那兩岸關係真不知將伊於胡底。

一般而言，政治人物都有個人、政黨與國家等三重利益。政客所重視的是個人利益，人人為我而已；而政治家則注重國家利益，犧牲小我完成大我，以此標準來檢視，隨即高下立判。更等而下之的是，三流政客還以百姓為芻狗，來成就個人歷史地位，人人當可得而誅之。

（作者為亞太綜合研究院院長）