國民黨代表團在副主席夏立言帶領下，在北京分別會見了宋濤與王滬寧。次此訪問對已如履薄冰的兩岸關係，無論是意義或實質上，提供穩定的力量。國民黨在與宋濤見面後，重申「九二共識、一中各表」沒有改變外，也表示會繼續推動兩岸交流與合作，朝共存共榮的方向邁進。與王滬寧見面更有深一層的意涵。畢竟王滬寧在二十大後，銜習近平之命重新研擬兩岸新論述，以取代「一國兩制」。是此，這次訪問行程結束後，應會有更多相關議題發展。

夏立言去年於裴洛西訪台後之大陸行，備受各界關注與質疑。但九合一選舉證實，一個和平穩定的兩岸關係，仍為台灣各界所期盼。最重要的，如何提供兩岸穩定與持續對話管道，乃創造兩岸和平的先決要件。此次夏立言一行也就如何恢復小三通、保障台商與台青在陸之利益與農漁品進口問題，與各界進行廣泛交流討論。

依據現在國民黨與民進黨的兩岸論述，最大的不同點在於是否將「和平」當作手段或是結果。依據民進黨目前將「抗中保台」改為「和平保台」。則「和平」即變成一個手段。但兩岸之間若將「和平」作為手段，那結果為何？「對抗」一直以來都是民進黨兩岸關係的主要策略，現在改為「和平」為手段，那其中的因果關係將更顯複雜。

國民黨的兩岸論述目前總體方針仍強調「後疫情時代的兩岸關係與交流合作」。主要邏輯仍圍繞在經貿交流為達成和平不可或缺的要件。簡言之，若兩岸要維持和平穩定，則經貿與人員交流不可中斷。交流合作為因，和平為果。這一來一往，因果關係就變得更為清晰與可操作。

在如何維持和平的相關論述中，學界多提倡藉由經貿往來與溝通對話，創造雙邊和平。經貿往來提供基本人員與貨物交流，是連結彼此關係的重要關鍵。而溝通對話更是保持彼此資訊暢通，避免因為資訊不對稱而產生互相猜疑，與後續關係惡化。過去自由主義學者提倡「康德永久和平論」，雖然主張民主國家之間不打大規模的戰爭，而民主與非民主國家衝突所在多有。但後續相關論述也主張，國家之間若利益相似與經貿往來，亦能降低衝突的機會。兩岸之間雖隸屬不同政治體制，但在彼此相關利益與經貿往來上，仍具有維持和平之效果。如何穩定兩岸交流管道暢通，並進一步在各項相關規定達成共識，是未來北京與台北之間無法避免的主要課題。

人類社會是衝突與合作並存，兩岸關係本亦該如此。對抗的兩岸關係只會深化衝突螺旋，並走向「戰爭是國家本性」的論述中。如何避免衝突的發生，必須經由更文明與和平的方式進行。對話代替對抗，交流代替猜忌，才能繼續深化得來不易的和平。烏克蘭戰爭帶來的啟示，除了告訴世人和平的可貴外，更重要的是如何達成「永久和平」才是最主要的關鍵。戰爭與和平永遠站在對立面，而人民與決策者在面對戰爭與和平的十字路口時，必須慎思詭譎而複雜的國際局勢。（作者為政大外交系副教授）