春節假期，金馬民眾經小三通返鄉專案運轉順利，但金門在地民意希望更多。除了呼籲蔡政府恢復兩岸旅客中轉以外，跨黨派金門縣議員日前發表重磅宣言，倡議金門為永久非軍事區，主張兩岸和平發展、修建金廈大橋、建設金廈一日生活圈等。若兩岸能放下政治之爭，讓金廈融合提上日程，未來幾年乃至十幾年兩岸和平的信心與動力，相信都將蘊育於此。

為兩岸加上安全閥

冷戰時代，金馬是兩岸軍事對抗的前線，給金門人民留下永久的歷史創傷，而這恰恰造就了金門人民超越意識形態、歷史恩怨的智慧。此次金門縣議員發表的和平宣言，涵蓋國民黨、民進黨和無黨籍各色光譜，民進黨前主席施明德也願意走訪協助。放諸今日，金馬作為軍事前線早已是過時概念，以對岸現有海空軍與飛彈實力，攻台完全可以繞過金馬兩島，金馬在軍事上已無戰略意義，反而在政治上的戰略意義更高。

金門比馬祖富裕，經由小三通往來福建比回台灣還便利，近30年來大量金門民眾在對岸經商、開戶、置產，搭上大陸房地產狂飆順風車，獲利豐碩。馬政府時代小三通帶來大量客流、金流，讓金門坐擁陸客和中轉客的商機，在地民眾對兩岸交流認同度最高，獲得感也最強。年初小三通初步恢復時，麥當勞餐廳悄然在金門開首店，眼光精準的產業龍頭，看到了疫後「金廈一日生活圈」復甦的爆發力。

兩岸和平發展在金門具有堅實民意基礎。在「民意最大」的選舉制度下，獨派在金門毫無立足空間，民進黨在地民代也支持金廈通橋、共創榮景，台灣社會更應該樂見金門作為「永久非軍事區」或「和平特區」定位。但就金門在兩岸關係中的歷史淵源和政治地位而言，光談「和平」還遠遠不夠，因為金門已經不會成為首戰的戰場，「兩岸和平發展與融一」才是當代金門的戰略價值所在。隨著中斷3年的「金廈一日生活圈」重啟，金門與廈門作為探索兩岸關係深水區的試驗區，已基本具備條件。

兩岸政治氛圍愈緊繃、拉鋸，金門的橋梁、緩衝角色就愈顯珍貴。以近期熱門事件為例，無論是小三通復航專案的促成，還是陸方解除金酒進口禁令，都有賴於陳福海、陳玉珍等行政首長、在地民代在兩岸之間溝通，彌補了公權力部門無法直接溝通的不足，這種關鍵角色難以替代，下一步需要思考的，是如何將這種功能制度化，並在經濟、民生領域產生更多外溢效應，讓金門經濟更發展、民眾日子過得更好。這就牽涉到從制度層面，探索和設計金廈試驗區的必要性。

民意訴求金廈融合

美中競爭激烈且矛盾，兩岸關係很難重回馬政府時代的平順，避免因誤判而引爆衝突，應是國家安全首要課題，若能建立金廈試驗區，等同於為兩岸和平加上一道「安全閥」。換個角度來看，北京對台海政治風險高度憂慮和戒備，習近平的和平統一方略至今未改變，但台灣民意「聞統色變」，一步到位的統一顯然不可行。

如果能將金廈共建試驗區，作為解決兩岸政治問題的「中繼站」，雙方在金廈有限可控範圍內交流融合，台灣民意若能以期待的心態對待，透過10年、20年，甚至更長時間的交流融合，金廈試驗區若能高度發展、人民安居樂業，可讓台灣民眾直觀地感受到兩岸融合的美好前景。

許多金門人在廈門有親戚，來往緊密，金廈經濟、社會早已成為共同體，金廈融合絕非武力壓迫下的城下之盟，而是自下而上的民意訴求。從金門發出的這份兩岸宣言，既有縣議會跨黨派支持，也有縣政府力挺，說明金門準備好了。期待蔡政府尊重地方民意，也期待北京轉換對台思維，金廈若能把融合試驗區打造成高度繁榮、和平穩定的樣板，台灣民意和國際社會才會真正改變對北京的成見。