2019年因自認國民黨初選不公退黨的郭台銘，春節期間，請示過媽祖和關聖帝君後，放話「等國民黨一個辦法」，密會國民黨秘書長黃健庭，趨前向立院密室始祖的王金平請益，提醒朱立倫記取4年前的教訓，還賣萌說當時年輕氣盛。連串的郭氏起手式，預知2024大選山雨欲來風滿樓，愁煞眾人。

迄今為止，浮出水面的參選人不外乎侯友宜、賴清德、柯文哲以及郭台銘。觀乎情勢，婦孺皆知，4人捉對廝殺，平分秋色。即使1人退選、3人互鬥，也難避免棄保造成「鷸蚌相爭、漁翁得利」的後果。

考慮當前民意的最大公約數是「下架民進黨」，如果賴清德以外的3人能整合成功，那麼，無論怎麼配，對上務實的台獨政治工作者，在其他條件不變的前提下，非綠陣營的勝算勢將大大增加。

但是，侯、柯、郭3人，誰該讓、誰該進？民調決定，還是3人整合？郭台銘表態願回國民黨後，傳出柯文哲強硬表態一定參選，並說，誰當選，我決定。柯的這番言語，擺明了要扮演關鍵第三勢力，也暗示潛在合作對象拿出條件來談。同理，郭台銘表態回國民黨參選，不無可能是因為侯友宜遲遲不表態，藉機逼侯，逼國民黨「同舟共濟」，甚至郭侯2人已有默契，藉著此番造勢，先將4人麻將改為3人跳棋，再伺機做成兩個陣營對決的格局。

道理不難懂，真要做起來，舉步維艱。其一，郭、柯2人皆是霸道性格，臥榻之旁不容他人酣睡，遑論屈就他人之下。從領導統御和企業管理角度而言，霸氣總裁之於企業、霸道首長之於縣市首長，成功與勝選機率高於溫良恭儉讓者。但是，霸氣霸道的性格，卻不利於權力妥協和利益交換。

其二，面對大選，侯友宜遲遲不表態。不免讓人猜疑，侯是城府太深，還是自信不足，不願肩負重責大任？侯歷年走自己的路，四項公投顧左右而言他，問及兩岸關係模稜兩可，更讓人興起「彼可取而代之」的念頭。縱使侯民調超前，霸氣總裁與霸道市長又豈願意隨侍在側、甘為副手？

其三，台灣實施政黨政治雖久，但絕大多數民眾自主意識高漲，政黨意識模糊，政黨提名決策不如我意者，堅決反對，毫不妥協。歷經2014年馬王之爭、2016年換柱風波、2018年台北市長訴訟、2019年郭韓爭鋒、歷屆黨主席之爭以及四項公投紛爭後，所謂藍營幾乎已告崩解，藍綠白陣營各有彼此淺色支持者，侯、郭、柯3人，甚至馬、韓，各有鐵粉，誰也不讓誰，黨對黨的合縱連橫，難於上青天。

其四，我國選舉採比較多數決，總統大選，無論多少人參選，只要得票數較其他候選人多一票，便能躍登大位。此種制度，鼓勵政客心存僥倖，也使政黨政客缺乏民主所需的妥協、容忍、讓利。反之，總統及行政首長選舉若採絕對多數決，當選者必須取過半數選票的支持，則有助於各政黨與各參候選人包容異己，擴大共識。

民進黨亂政8年，台灣政局糜爛。面對2024關鍵一戰，台灣繁榮、兩岸和平，繫乎於關鍵大人物們攜手做出關鍵決策。（作者為資深媒體人）