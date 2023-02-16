鴻海創辦人郭台銘能成為國民黨2024總統大選提名候選人的一大變數，有其主客觀因素，包括黨主席朱立倫至今態度曖昧，「最強母雞」侯友宜決心未顯都會連環影響，而郭台銘自己猶如「霸道總裁」上身，對國民黨揮斥方遒、有恃無恐，更是令人歎為觀止。

郭台銘在開創與經營企業上的表現，有目共睹，但他想跨界到政治領域來，從4年前失利到這次又捲土重來，若干言行實在令人無法恭維，也讓外界對其能否擔任國家領導人的器識與格局，產生極大質疑。

郭台銘近日在年節期間頻頻參拜廟宇、請示神明，這很正常；但他卻又對媒體公開強調，媽祖和關公給他的回應就是「同意」。猶記郭在2019年參選國民黨總統初選，當時他的起手式便是「媽祖託夢要我出來為台灣做事」，此次也不例外，一再強調神明托付，難道台灣變成「太平天國」了？

4年前他願賭不服輸，負氣退出國民黨，還要藍營不要對他勾勾纏，如今為了想選總統，對當時的決絕竟蹦出「年輕氣盛，一時衝動」的反應，對照當時已經69歲的他做出這樣的解釋，實在令人傻眼。4年前他在黨內初選時，甚至公開向對手韓國瑜喊話，「就算大哥拜託你，讓我先做4年」，這還真不是一般政治人物說得出來的話，實在令人無語。

這次郭台銘先是說「我在等國民黨一套辦法」，又嗆朱立倫應該記取4年前的教訓，他難道自己都忘了4年前的教訓嗎？難怪沈富雄直言，郭台銘像在霸凌國民黨，「搞得好像國民黨欠他的樣子」、「他上周就出局了」，就不知郭台銘是在跩什麼？也不知他哪來的自信？