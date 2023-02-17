「今年元宵節杭州很熱鬧，絢爛的煙花燈光秀在錢塘江邊上演，大飽眼福。我把照片、視頻分享給了在台灣的親朋好友，一起歡度佳節。」農曆正月十五元宵節，杭州時隔11年重啟煙花大會，讓杭州亞組委辦公室博物館團隊展品負責人、愛好攝影的台灣青年周庭盈十分興奮。在她看來，光影藝術能聯結兩岸，人間最美是團圓。

過完春節鬧元宵，不出元宵不出年。周庭盈說，在自己的家鄉台北，元宵節的氛圍也十分濃厚，賞燈會、放天燈，共同祈福。「我的爸爸是台灣人，媽媽是杭州人，所以我是兩岸美好愛情的結晶。小時候在台灣過元宵節時，大家會一起放天燈，在天燈上寫下新一年的心願或祝福，目送它升上夜空。」

今年杭州的元宵煙花燈光秀充滿亞運元素，這讓在杭州亞組委工作的周庭盈感到欣喜。2021年，剛從美國波士頓大學碩士畢業的她，來到大陸，經過層層選拔入職杭州亞組委，投身杭州2022年亞運會(下稱杭州亞運會)籌備工作。杭州亞運會順利舉辦成為她兩年來最大的心願。

「我目前負責對接杭州亞運會博物館的展廳設計及展陳實物收集等，人生中第一份工作就能參與到這一國際賽事中，我深感與有榮焉。」周庭盈說，正在籌建的杭州亞運會博物館展陳面積為5400平方米，從45個亞奧理事會成員國家和地區收集到了非常多的亞運相關展品，希望能面向境內外參觀者生動呈現杭州亞運會和亞殘運會籌辦全貌，全景式展現亞運會70多年的歷史與人文印跡。

不僅如此，海外留學背景及攝影愛好讓周庭盈多了份「用武之地」。此前，她還參與過杭州亞運會紀錄片的拍攝，帶領導演團隊在杭州實地踏勘，聚焦亞運背後的故事。

（取自杭州亞運會官網）

「我很喜歡帶著相機走街串巷，特別是在市井小巷，感受杭州老底子的人文氣息。用相機隨時記錄已經成為一種習慣，影像於我而言，已超越創作本身，成為聯結兩岸最直觀的交流方式。以影像作為媒介，我不僅可以隨時和台灣的親朋好友分享大陸的點滴見聞，還能增進兩岸青年間的瞭解、傳播正能量。」周庭盈說。

在周庭盈看來，促進兩岸交流合作的過程中，光影藝術、體育運動都更為柔性。「有不少台灣的青年朋友跟我一樣，生活、學習、工作在杭州，他們對今年將在家門口舉辦的亞運會非常期待，經常會咨詢關於場館開放、比賽項目等大大小小的問題，我很樂意解答，很希望他們能通過亞運賽事，進一步瞭解杭州以及其他協辦城市的開放與包容。」

元宵已至、新年啟程。周庭盈亦於當日許下新年願望，「希望海內外朋友能在杭州相聚，共同感受亞運魅力；希望賽事結束後自己能回台灣好好休假，與家人朋友團圓。」（錢晨菲）

（本文來源：中新網）